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      "Танцы со звездами 2018": Руслан Сеничкин поделился эмоциями после выхода из шоу

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      "Танцы со звездами 2018": Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская .покинули шоу
      "Танцы со звездами 2018": Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская .покинули шоу / Фото из Іnstagram

      По результатам голосования, в 9 прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" проект покинула пара Руслана Сеничкина и Яны Цибульской.

      Во время битвы за "жизнь" Руслан и Яна исполнили на паркете страстный пасодобль, однако по результатам судейского голосования, они покинули проект.

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      Впоследствии Сеничкин написал в Іnstagram эмоциональные слова благодарности своей партнерше и всем, кто поддерживал их пару.

      "Янчик, дорогая моя Цибуля, говорю тебе спасибо. И в это вкладываю много смыслов, к которым привела наша маленькая совместная на паркете жизнь длиной в три месяца. Иногда в машине, иногда на редких перекусах, просто в разговорах о жизни... Эта история была для меня странная, ведь настолько неожиданная", – написал телеведущий.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      «Дякую тобі за те, що ти була зі мною.. І навіть так я хотів, і не без бою, але й без непотрібних слів...») Це фото в гримерній після нашого останнього, дев’ятого, виступу в #ТанцяхзЗірками. . . Янчик, дорога моя Цибуля @tsybulskayana, кажу тобі ДЯКУЮ. І в це вкладаю багато сенсів, до яких привело наше маленьке спільне на паркеті життя довжиною в три місяці. Іноді в машині, іноді на рідкісних перекусах, просто в розмовах про життя... Ця історія була для мене дивна, адже настільки неочікувана. Щоразу ти допомогала мені сприймати самого себе по-різному. Від власного несприйняття до маленьких, але перемог. Спільних перемог! Я пишаюся тим, що ти була зі мною. Ще раз дякую за терпіння. За можливість перейти межу «не можу». За віру в ту «сардельку», з якою довелось пройти невелику, але змістовну дорогу). Знаю, це все недарма! . . Особливо дякую Дімі Жуку @zhuk_dmytro. За те саме розуміння і підтримку. За реальний порятунок, де я б міг схибити на раз-два... Вам за знання, досвід, мудрість в певних ситуаціях! Ця історія особлива для мене. Ще раз дякую, що саме ВИ були поряд!!! . . P.S: дякую всім, хто нас підтримував! Танцюйте, не здумайте соромитись!!! У мене ж вийшло!:) Яна завжди відкрита. Пишіть їй, записуйтесь на групи. Вона змінить ваше життя на краще:) P.P.S: Жуки, міцно обіймаю

      Допис, поширений Руслан Сенічкін (@ruslan_senichkin)

      По словам Руслана, Яна всегда в него верила и помогла ему достичь собственной победы.

      "Каждый раз ты помогала мне воспринимать самого себя по-разному. От собственного неприятия до маленьких, но побед. Совместных побед! Я горжусь тем, что ты была со мной. Еще раз спасибо за терпение. За возможность перейти черту "не могу". За веру в ту "сардельку", которой пришлось пройти небольшую, но содержательную дорогу). Знаю, это все недаром!"– поделился Сеничкин.

      "Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цибульской


       

      Теги: LifeStyle Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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