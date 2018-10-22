"Танцы со звездами 2018": Руслан Сеничкин поделился эмоциями после выхода из шоу

По результатам голосования, в 9 прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018" проект покинула пара Руслана Сеничкина и Яны Цибульской.

Во время битвы за "жизнь" Руслан и Яна исполнили на паркете страстный пасодобль, однако по результатам судейского голосования, они покинули проект.

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Впоследствии Сеничкин написал в Іnstagram эмоциональные слова благодарности своей партнерше и всем, кто поддерживал их пару.

"Янчик, дорогая моя Цибуля, говорю тебе спасибо. И в это вкладываю много смыслов, к которым привела наша маленькая совместная на паркете жизнь длиной в три месяца. Иногда в машине, иногда на редких перекусах, просто в разговорах о жизни... Эта история была для меня странная, ведь настолько неожиданная", – написал телеведущий.

По словам Руслана, Яна всегда в него верила и помогла ему достичь собственной победы.

"Каждый раз ты помогала мне воспринимать самого себя по-разному. От собственного неприятия до маленьких, но побед. Совместных побед! Я горжусь тем, что ты была со мной. Еще раз спасибо за терпение. За возможность перейти черту "не могу". За веру в ту "сардельку", которой пришлось пройти небольшую, но содержательную дорогу). Знаю, это все недаром!"– поделился Сеничкин.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цибульской



