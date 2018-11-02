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      "Танцы со звездами 2018": с кем выйдет на паркет певица Мишель Андраде

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      Танцы со звездами 2018: Мишель Андраде и Женя Кот
      Танцы со звездами 2018: Мишель Андраде и Женя Кот / 1+1

      Певица Мишель Андраде стала одним из фаворитов шоу "Танцы со звездами 2018". Тысячи поклонников поддерживают ее, а звездные судьи отмечают профессионально выполненные па.

      Однако два эфира подряд артистка выходила на паркет не со своим партнером. Все потому, что танцовщик Женя Кот попал в госпиталь с воспалением легких. Врачи запретили ему физическую нагрузку и участвовать в шоу "Танцы со звездами 2018". Поэтому Мишель Андраде вышла на паркет с другим партнером – Дмитрием Жуком.

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      Сам Женя Кот признался, что ему было очень сложно болеть за певицу, ведь он чувствовал вину, что оставил ее в такую ​​ответственную минуту.

      Я не умею сидеть дома, тем более не умею жить без танцев: душа и тело хотят на сцену ... Смотреть эфиры дома, когда Мишель осталась там же, было очень сложно. Хорошо, что она профессиональная артистка и мое отсутствие не повлияло на ее дух!
      – отметил Женя Кот.

      По его словам, состояние здоровья уже улучшилось, поэтому после более 2 недель лечения он все же вернется на паркет "Танцы со звездами 2018". Произойдет это в 11 прямом эфире шоу, который прогремит на всю страну 4 ноября.

      "Уже третью неделю в больничной койке, а врачи все еще не позволяют тренироваться, поскольку я продолжаю принимать антибиотики. Но мне удалось с ними договориться: буду ходить к врачу после каждой тренировки! Так что ждите Кота", – добавил Женя Кот.

       

      Напомним, что в конце августа на телеканале "1+1" состоялась премьера шоу "Танцы со звездами 2018". Среди участников проекта – певица Мишель Андраде и танцовщик Женя Кот. Пару считают одной из самых романтичных на шоу, ведь все их постановки поражают нежностью. Кроме этого, по прогнозам букмекеров, именно Мишель и Женя могут одержать победу в шоу.

       

      Теги: LifeStyle Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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