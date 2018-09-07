Танцы со звездами 2018: скандальная Оксана Марченко показала страстные па со своим партнером

Телеведущая Оксана Марченко, которая является женой пророссийского политика Виктора Медведчука, таки вышла на паркет популярного шоу "Танцы со звездами 2018". Скандальная знаменитость показала страстные па перед третьим эфиром шоу.

"Танцы со звездами 2018" уже 2 недели будоражат медиапространство. Украинские звезды активно изучают новые па и удивляют зрителей своим умением. Среди них и известная телеведущая Оксана Марченко, участие которой вызвало немалый резонанс в стране.

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И несмотря на волну возмущения как журналистов 1+1, так и украинцев звезда все-таки вышла на паркет. Ее партнером по танцу стал харизматичный Дмитрий Чаплин, который заявил, что даст ту поддержку телеведущей, в которой она сейчас очень нуждается.

Теперь в сети появилось видео, на котором видно, как Оксана Марченко со своим партнером по шоу исполняют страстные па. Вероятно, это фрагмент танца, который пара покажет уже в третьем прямом эфире.

"Женщины устроены гораздо тоньше, чем мужчины. Им, как дышать, необходимо чувствовать, любить, трансформировать эту энергию, резонировать, излучать. Женщины могут жить этими чувствами, сублимировать энергию, переживать это состояние и творить, делать добрые дела, о ком-то заботиться. За последний месяц в бесконечном потоке повторений движений, неверных позиций и положений, синяков, вчера на репетиции я услышала очень важную мысль – не важно, что там у тебя со стопами, если ты не чувствуешь этот танец. Важно чувствовать и, кажется, с нашим следующим танцем у меня это получается", – анонсировала Оксана Марченко.

Танцы со звездамиЭто шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников.