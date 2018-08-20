16:39
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Танцы со звездами 2018: Слава из "НеАнгелов" попала в больницу во время тренировки

55 Читати новину українською
Слава Каминская травмировалась на "Танцах со звездами"
Слава Каминская травмировалась на "Танцах со звездами" / Фото из соцсетей

Украинская певица Слава Каминская, которая является участницей шоу "Танцы со звездами", обратилась за помощью к медикам. Во время тренировки звезда получила травму.

26 августа стартует популярное шоу "Танцы со звездами", поэтому звезды активно готовятся к первому выходу на паркет. И перед премьерой одна из участниц проекта получила серьезную травму, что может повлиять на ее выступление. Речь идет о певице группы "НеАнгелы" Славе Каминской.

Читайте также: Участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами": Маша Ефросинина неожиданно прокомментировала скандал

По словам артистки, она травмировалась во время очередной тренировки. Произошло это при исполнении хореографической поддержки.

Ну вот зачем мне в 34 года эта акробатика? А чтобы красиво было и чтобы все ахнули. В результате пока ахнула и охнула только я и все, кто видел этот полет над "гнездом кукушки". Обидно, что эту поддержку мы отлично выполняли и не один раз. Как сглазил кто-то,
– рассказала Слава Каминская.

 

Звезда призналась, что после падения она чувствовала страшную боль, а затем вынуждена была срочно обратиться за помощью к медикам. Слава Каминская откровенно рассказала, как она очнулась после травмирования.

"Знаете, когда от удара забываешь, как дышать? А потом вспоминаешь, но так больно, будто все ребра переломаны и ими же повреждены легкие. Стонешь, как какой-то сбитый баклан и ничего не можешь поделать. В позе циркового бобра меня госпитализировали, где я обрыдалася от своей беспомощности и болей в районе всей моей больной души и тела. Прошла куча времени, а дышать по-прежнему больно. А в районе поясницы вообще не описать словами, что происходит при малейшем повороте", – отметила Слава.

Медики посоветовали артистке избегать физических нагрузок минимум 10 дней. Поэтому ее участие в "Танцах со звездами" оказалась под угрозой. Однако звезда заверила, что в любом случае выйдет на паркет.

Сказали, что танцевать вообще не желательно дней 10 (хотя какое там танцевать, если я в постель с поддержкой ложусь), и никаких нагрузок. Но если совсем нужно, то перед выступлением поставят блокаду. Вот так вот, мои дорогие. Что бы ни случилось, я выйду на паркет, в крайнем случае выползу,
– заверила Слава Каминская.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук