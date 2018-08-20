Танцы со звездами 2018: Слава из "НеАнгелов" попала в больницу во время тренировки

Украинская певица Слава Каминская, которая является участницей шоу "Танцы со звездами", обратилась за помощью к медикам. Во время тренировки звезда получила травму.

26 августа стартует популярное шоу "Танцы со звездами", поэтому звезды активно готовятся к первому выходу на паркет. И перед премьерой одна из участниц проекта получила серьезную травму, что может повлиять на ее выступление. Речь идет о певице группы "НеАнгелы" Славе Каминской.

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По словам артистки, она травмировалась во время очередной тренировки. Произошло это при исполнении хореографической поддержки.

Ну вот зачем мне в 34 года эта акробатика? А чтобы красиво было и чтобы все ахнули. В результате пока ахнула и охнула только я и все, кто видел этот полет над "гнездом кукушки". Обидно, что эту поддержку мы отлично выполняли и не один раз. Как сглазил кто-то,

– рассказала Слава Каминская.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 19 Сер 2018 р. о 7:23 PDT

Звезда призналась, что после падения она чувствовала страшную боль, а затем вынуждена была срочно обратиться за помощью к медикам. Слава Каминская откровенно рассказала, как она очнулась после травмирования.

"Знаете, когда от удара забываешь, как дышать? А потом вспоминаешь, но так больно, будто все ребра переломаны и ими же повреждены легкие. Стонешь, как какой-то сбитый баклан и ничего не можешь поделать. В позе циркового бобра меня госпитализировали, где я обрыдалася от своей беспомощности и болей в районе всей моей больной души и тела. Прошла куча времени, а дышать по-прежнему больно. А в районе поясницы вообще не описать словами, что происходит при малейшем повороте", – отметила Слава.

Медики посоветовали артистке избегать физических нагрузок минимум 10 дней. Поэтому ее участие в "Танцах со звездами" оказалась под угрозой. Однако звезда заверила, что в любом случае выйдет на паркет.

Сказали, что танцевать вообще не желательно дней 10 (хотя какое там танцевать, если я в постель с поддержкой ложусь), и никаких нагрузок. Но если совсем нужно, то перед выступлением поставят блокаду. Вот так вот, мои дорогие. Что бы ни случилось, я выйду на паркет, в крайнем случае выползу,

– заверила Слава Каминская.