"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск: какими сюрпризами отличилась премьера шоу

В Украине состоялась премьера танцевального шоу "Танцы со звездами 2018". Первый выпуск проекта вышел на телеканале 1+1 в воскресенье, 26 августа. Зрители с нетерпением ожидали анонсированное шоу, а звезды уже успели травмироваться на репетициях. Итак, как и обещали организаторы, шоу будет зрелищным, а борьба – ожесточенной.

Новый сезон "Танцев со звездами" 2018 обещает быть чрезвычайно интересным. По правилам проекта, в шоу примет участие 14 пар. В форме челленджа звезды на протяжении 2 месяцев соглашались на участие в проекте. После упорных тренировок знаменитости вышли на паркет в сопровождении профессиональных танцоров.

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

Оценивало танцы неизменное жюри – тренер "Голос.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. По правилам шоу, судьи оценивают танцевальные пары (максимум – 10 баллов), которые суммируются с смс-голосованиями зрителей. По итогам голосования, каждого эфира одна пара будет покидать проект. Однако это не касается первого эфира, ведь, согласно условиям "Танцев со звездами", все участники продолжат борьбу в следующем выпуске.

Первыми на паркет вышли продюсер Иракли Макацария и танцовщица Яна Заец. Пара станцевала страстный танец пасодобль, воссоздав сложные хореографические поддержки. Хоть вспыльчивый грузин отлично станцевал, однако Екатерина Кухар раскритиковала Иракли Макацарию, добавив, что он ее не очарует.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 11:17 PDT

В итоге пара получила 21 балл от звездных судей.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

Продолжила покорять главный паркет страны Леся Никитюк с Максом Ежовым. Телеведущая станцевала зажигательный фристайл под песню Светланы Лободы "SuperStar". Постановка была в стиле забавной Леси Никитюк, которая показала, как покорить парня в кинотеатре.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 11:28 PDT

После зажигательного танца Екатерина Кухар посоветовала звезде взять уроки этикета у Ольги Фреймут, а Влад Яма признался, что как будто очутился в одном из ночных клубов. В то же время Монатик не скупился на комплименты. Общий балл выступления – 18.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Макса Ежова

Читайте также: Танцы со звездами 2018: Слава из "НеАнгелов" попала в больницу во время тренировки

Мишель Андраде вышла на паркет с Евгением Котом. Пара станцевала один из самых соблазнительных латиноамериканских танцев – зажигательную бачату. Зажигательные па и танцы под водой – Мишель и Евгений жарко зажгли на паркете, получив одобрительные отзывы от трех звездных судей. В результате пара получила 21 балл.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 11:35 PDT

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Евгения Кота

А вот Анита Луценко с Александром Прохоровым посвятили свой танец погибшему Андрею Кузьменко, которому в 2018 году должно было бы исполниться 50 лет. Пара станцевала чувственный контент под совместную песню Скрябина и Ирины Билык – "Мовчати". Растроганные судьи все же не сдерживали критики и отдали Аните Луценко и Александру Прохорову 18 баллов.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Аниты Луценко и Александра Прохорова

Следующими на паркет должны были выйти Слава Каминская и Игорь Кузьменко. Однако пара отказалась это сделать из-за травмы певицы, которую она получила во время репетиции. Боль в спине помешала звезде станцевать, однако со слезами на глазах Слава заверила, что будет делать все, чтобы принять участие в следующем выпуске шоу.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 12:03 PDT

Читайте также: Участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами": Маша Ефросинина неожиданно прокомментировала скандал

Маша Ефросинина станцевала румбу с Максом Леоновым. Пара показала страстный танец, который зажег весь зал. Судьи не сдерживали своего восторга от соблазнительных па и оценили танец в 21 балл.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Маши Ефросининой и Макса Леонова

Следующими на паркет вышли Павел Зибров и Мария Шмелева. Пара исполнила вальс под чувственную песню Квитки Цисык.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 12:21 PDT

Екатерина Кухар, которая засыпала участников шоу критикой, отметила, что танцем Павла Зиброва она была тронута и ожидает от пары зажигательного хип-хопа. Монатик и Влад Яма дали свои советы паре. Общий балл от судей – 17 баллов.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Зиброва и Марии Шмелевой

Покорили сцену "Танцев со звездами " и боксер Денис Беринчик с Екатериной Белявской. Звезды показали динамичное аргентинское танго под песню "Океана Эльзы". Во время выступления на паркете появился настоящий огонь, что выглядело очень эффектно.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 12:30 PDT

Монатик отметил, что козырем пары являются поддержки, в которых боксер проявил себя настоящим танцором. Однако Екатерине Кухар и Владу Яме не хватало самого танца, кроме эффектных поддержек. Общий балл – 18 баллов.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Дениса Беринчика и Екатерины Белявской

Ритмичный джайв станцевали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Начал танец сам юморист, после чего к нему присоединилась очаровательная танцовщица.

Игорь и Илона получила одобрительные комментарии от Монатика и Екатерины Кухар и даже взяли урок от Влада Ямы. Общая сумма баллов от судов – 21.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

А вот Злата Оневич и Дмитрий Жук станцевали загадочный модерн под звуки песни Sting. Певица продемонстрировала нежность и обольстительность в движениях.

Екатерина Кухар сравнила образ Златы Огневич с соблазнительной сереной, а движения вокалистки назвала слишком скованными. То, что танець был без души, подтвердил и Влад Яма. Судьи оценили выступление пары в 16 баллов.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Златы Огневич и Дмитрия Жука

Читайте также: Оксана Марченко показала, как готовится к "Танцам со звездами": фото, видео

Николай Тищенко, который позиционирует себя как альфа-самец, вышел на паркет с не менее зажигательной экс-певицей Анастасией Кумейко, более известной как Nana. Ресторатор выступил в роли сушиста, а его очаровательная партнерша по сальсе – девушкой, с тела которой должны есть блюда.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 1:13 PDT

Сексуальные образы понравились не всем судьям. Екатерина Кухар отметила, что танец был довольно вульгарным. Монатик и Влад Яма дали советы танцорам. Общий балл выступления – 13 баллов.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Николая Тищенко и Nana

После шквала возмущения по поводу участия в шоу кумы президента РФ Оксаны Марченко она все же появилась на проекте. Вместе со скандальной телеведущей на паркет вышел Дмитрий Чаплин. Пара исполнила нежный вальс.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

Влад Яма отметил, что телеведущей есть над чем работать, однако их выступление было очень трогательным и светлым. Екатерина Кухар поддержала предыдущего судью, раскритиковав движения Оксаны Марченко. А вот Монатик заявил, что звезда прекрасно станцевала вальс. В целом судьи оценили выступление пары в 19 баллов.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина

Покорил паркет и Павел Вишняков. Актер станцевал зажигательное танго с Юлией Сахневич. По словам Екатерины Кухар, все па они выполнили безукоризненно, а в танце не было ни одного лишнего движения. Влад Яма продолжил хвалебные оды судьи, а Монатик отметил, что это отличное начало для пары. Общий балл выступления – 22.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

Единственной парой, которая решилась исполнить зажигательный хип-хоп, стали последние участники шоу – Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Станцевали звезды под песню Монатика "Танцуй".

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 26 Сер 2018 р. о 1:39 PDT

Танец вызвал искренний восторг у всех судей проекта. Общий балл выступления – 24. Сейчас пара стала лидером первого выпуска шоу.

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цибульской

В конце выпуска "Танцы со звездами 2018" Тина Кароль спела песню из новой шоу-программы.

MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети".

Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из ярчайших страниц его творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", который проходил в этом году в Украине.

Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

В 2016 году Екатерину Кухар наградили Орденом княгини Ольги ІІІ степени. А 10 июля 2017 года она стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов, как "Танцуют все!" и "Украина имеет талант".

Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Танцы со звездами

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.