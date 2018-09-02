"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск: хип-хоп Павла Зиброва и "сюрприз" от Леси Никитюк

26 августа в Украине состоялась премьера танцевального шоу "Танцы со звездами 2018". Поэтому каждое воскресенье звездные участники проекта будут бороться за победу, показывая результаты упорных тренировок. Во втором выпуске шоу впервые покинет одна пара.

Первый эфир популярного шоу удивил поклонников "Танцы со звездами 2018". Слава Каминская, которая травмировалась во время репетиции, все же не вышла на паркет. Если звезда по состоянию здоровья откажется во–второй раз это сделать, по условиям проекта, она покинет шоу. В то же время все участники покорили эффектными хореографическими постановками и сноровкой.

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По правилам шоу, все танцоры прошли во второй прямой эфир. В течение недели знаменитости с профессиональными танцорами готовились к следующему выходу на паркет, так уже 2 августа станет известно, кто первым покинет "Танцы со звездами 2018". На результаты будут влиять как судьи, которые выставят свои оценки каждой паре, так и зрители, отправляющие смс–сообщения за своих фаворитов.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 2:51 PDT

Первыми на паркет вышли Иракли Макацария и Яна Заяц. Звездная пара станцевала энергичный квикстеп под популярную песню Фрэнка Синатры "New York, New York". Иракли и Яна изобразили романтическое свидание, которое началось с игры продюсера на саксофоне и поцелуем в конце.

Монатик отметил, что пара прекрасно начала 2 прямой эфир. Влад Яма пошутил, что свидание Яны с Иракли вновь завершилось без признания, а в движениях пары были ошибки. А вот Екатерина Кухар была более лояльной к танцорам и даже предложила Иракли персональные уроки.

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заяц

Покорили паркет и талантливые Леся Никитюк с Максимом Ежовым. Пара в течение недели осваивала технику вальса. Поврежденная во время первого эфира рука Леси Никитюк не помешала участникам шоу выполнить все па.

Платье телеведущей была в форме букета цветов, который в конце номера Максим Ежов сорвал с Леси Никитюк. Звезда осталась в сплошном купальнике, засветив стройные ноги.

Знаменитые судьи оценили выбор песни – "Тримай" и подшучивали, что постановка является тематической ко Дню знаний.

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова