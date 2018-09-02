"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск: хип-хоп Павла Зиброва и "сюрприз" от Леси Никитюк
26 августа в Украине состоялась премьера танцевального шоу "Танцы со звездами 2018". Поэтому каждое воскресенье звездные участники проекта будут бороться за победу, показывая результаты упорных тренировок. Во втором выпуске шоу впервые покинет одна пара.
Первый эфир популярного шоу удивил поклонников "Танцы со звездами 2018". Слава Каминская, которая травмировалась во время репетиции, все же не вышла на паркет. Если звезда по состоянию здоровья откажется во–второй раз это сделать, по условиям проекта, она покинет шоу. В то же время все участники покорили эффектными хореографическими постановками и сноровкой.
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По правилам шоу, все танцоры прошли во второй прямой эфир. В течение недели знаменитости с профессиональными танцорами готовились к следующему выходу на паркет, так уже 2 августа станет известно, кто первым покинет "Танцы со звездами 2018". На результаты будут влиять как судьи, которые выставят свои оценки каждой паре, так и зрители, отправляющие смс–сообщения за своих фаворитов.
Первыми на паркет вышли Иракли Макацария и Яна Заяц. Звездная пара станцевала энергичный квикстеп под популярную песню Фрэнка Синатры "New York, New York". Иракли и Яна изобразили романтическое свидание, которое началось с игры продюсера на саксофоне и поцелуем в конце.
Монатик отметил, что пара прекрасно начала 2 прямой эфир. Влад Яма пошутил, что свидание Яны с Иракли вновь завершилось без признания, а в движениях пары были ошибки. А вот Екатерина Кухар была более лояльной к танцорам и даже предложила Иракли персональные уроки.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заяц
Покорили паркет и талантливые Леся Никитюк с Максимом Ежовым. Пара в течение недели осваивала технику вальса. Поврежденная во время первого эфира рука Леси Никитюк не помешала участникам шоу выполнить все па.
Платье телеведущей была в форме букета цветов, который в конце номера Максим Ежов сорвал с Леси Никитюк. Звезда осталась в сплошном купальнике, засветив стройные ноги.
Знаменитые судьи оценили выбор песни – "Тримай" и подшучивали, что постановка является тематической ко Дню знаний.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова
После трогательного контемпа Анита Луценко и Александр Прохоров станцевали страстное аргентинское танго. Хрупкая фитнес-тренер "убила" партнера в конце выступления.
Екатерина Кухар отметила, что вдохновение для постановки хореограф черпал из спектакля "Виолончель". Влад Яма добавил, что его внимание привлекали спортивные плечи Аниты, однако все па звезды выполнили правильно. А вот Монатик был в восторге от выступления пары.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Аниты Луценко и Александр Прохорова
Эффектно на паркете появились Николай Тищенко и Нана. Пара, которую после первого эфира можно смело назвать самой эпатажной, станцевала страстное танго. Соблазнительные па и костюмы могут вновь взбудоражить сеть.
Монатик отметил, что все хейтеры больше всего ждали выступления Николая Тищенко, потому что он – замечательный шоумен, которому под силу выучить любой танец. Влад Яма заявил, что не все движения были идеальными и дал мастер-класс для Тищенко. На волне горячего танца Екатерина Кухар впервые дала пикантный комментарий.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Николая Тищенко и Наны
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А Мишель Андраде с Евгением Котом выбрали для второго прямого эфира лирический хип-хоп. В течение недели пара показывала фрагменты тренировок в своих блогах, заинтриговав поклонников танцевальными па. Участники шоу показали, как двое влюбленных выясняли отношения. В порыве танца Мишель едва не упала с импровизированной кровати.
Влад Яма пошутил, что отношения Мишель и Евгения стремительно развиваются, а Монатик добавил, что имена звезд звучат как название романтической книги. На волне лиризма Екатерина Кухар произнесла стихотворные строки.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Евгения Кота
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А вот Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева удивили всех мастерским исполнением пасодобля. Пара изобразила дуэль на Диком Западе страстными па.
Екатерина Кухар отметила, что перехвалила танцоров, а танец был на уровне "чайников". Монатик назвал пасодобль в исполнении Игоря и Илоны диким, а Влад Яма признался, что "думал о юмористе ночью". Хореограф сказал, что шутники всегда завоевывали зрителей, поэтому у пары есть все шансы на победу.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой
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Романтический вальс выбрали и Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Поскольку судьи жаловались, что пара в прошлый раз показала много поддержек, на этот раз танцовщики решили покорить всех мастерством вальсирования.
И этот вальс не был обычным: танцоры исполнили его под украинскую народную песню и рассказали магическую историю потери возлюбленного.
Влад Яма похвалил Дениса Беринчика за то, что он прислушивался к советам судей, а Екатерина Кухар отметила, что боксер был слишком сосредоточен на партнерше. Монатик поблагодарил постановщиков за эффектное шоу и сказал, что Беринчик может стать эталоном для спортсменов.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Дениса Беринчика и Екатерины Белявской
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Маша Ефросинина с Максимом Леоновым выбрали зажигательную самбу. Во время танца телеведущая вспомнила, что когда-то она весила 80 килограммов, ведь звезда начала выступление в объемном одеяле. Забавная постановка рассмешила всех зрителей, а в выступлении принял участие даже Юрий Горбунов.
Екатерина Кухар отметила, что шоу как будто создано для этого выступления, и подарила харизматической Маши балетную обувь. Монатик подчеркнул юмористичность выступления, а Влад Яма назвал ошибки звездной пары.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Маши Ефросининой и Максима Леонова
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Вызов от звездных судей приняли Павел Зибров и Мария Шмелева. Как и советовал Монатик, пара станцевала ритмичный хип-хоп, показав "зи-брейк" под зажигательную песню группы "Время и Стекло". Во время выступления на паркет вышли танцовщицы с масками Павла Зиброва.
Монатик отметил, что певец является примером для молодежи. Екатерина Кухар аплодировала Павлу Зиброву стоя, а Влад Яма заговорил стихами.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Зиброва и Марии Шмелевой
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После критики звездных судей Злата Огневич вдвое усиленней готовилась ко второму выпуску шоу. Вместе с Дмитрием Жуком она станцевала горячую румбу, показав романтическую историю в кинотеатре.
Екатерина Кухар назвала певицу "спящей красавицей", а Монатик и Владу Яме не хватило страсти на паркете.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Златы Огневич и Дмитрия Жука
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А Павел Вишняков с Юлией Сахневич пытаются удержать благосклонность звездных судей. После многочисленных похвал в прошлом выпуске шоу пара воссоздала на паркете зажигательную и аристократическую сальсу.
Все трое звездных судей сошлись во мнении, что Павел и Юлия – главные претенденты на победу в шоу.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич
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Скандальная Оксана Марченко, участие которой в проекте отчаянно обсуждала вся сеть, станцевала с Дмитрием Чаплином горячий фьюжн. Звезда примерила образ горячей цыганки, чем удивила зрителей.
Екатерина Кухар сравнила Оксану Марченко с Шакирой. Влад Яма дал советы телеведущей относительно легкости выполнения па, а Монатик был в восторге от перевоплощения пары.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина
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Слава Каминская, которая травмировалась во время репетиции, не вышла на паркет во второй раз, поэтому вместе с Игорем Кузьменко была дисквалифицирована из шоу.
Труднее всего на паркете пришлось Руслану Сеничкину и Яне Цибульской. Фавориты предыдущего выпуска пытались удержать свою позицию лидеров, станцевав темпераментный фокстрот.
Опасения Руслана были не напрасными: звездные судьи отметили, что танец был беднее предыдущее выступление.
"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цыбульской
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MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X–фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети".
Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из его самых ярких страниц творчества в глазах зрителей остался номер открытия первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", которое проходило в этом году в Украине.
Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35–летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.
В 2016 году Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".
Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Украина имеет талант".
Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.
Танцы со звездами
Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.
Получилось 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд–участников – в шоу примет участие 14 пар.