"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск: как участники шоу станцевали "50 оттенков любви"

На телеканале 1+1 стартовало популярное шоу "Танцы со звездами 2018". Известные представители украинского шоу-бизнеса всего за неделю изучают новый танец и демонстрируют свое мастерство на паркете. На этот раз пары станцуют "50 оттенков любви".

"Танцы со звездами 2018" постепенно покоряют Украину. За прямыми эфирами шоу следят тысячи зрителей, которые уже влияют на дальнейшее развитие шоу. Именно поклонники проекта в тандеме со звездными судьями решают, кто покинет шоу на начальном этапе борьбы.

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9 сентября состоялся третий прямой эфир. По замыслу организаторов проекта, звезды танцевали горячие танцы на тему "50 оттенков любви". Кроме этого, 12 пар рассказали свои романтические истории на паркете.

Открыли третий прямой эфир фавориты судей Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Пара оживила на паркете историю любви Квазимодо и Эсмеральды. Павел и Юлия станцевали трогательный фокстрот с драматическим сюжетом.

Екатерина Кухар призналась, что потрясена танцем Павла и Юлии, хоть пара допустила несколько ошибок. Монатик назвал выступление мини-спектаклем, а Влад Яма назвал постановку "до неприличия красивой".

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

Маша Ефросинина и Максим Леонов посвятили свой танец всем женщинам, которые когда-либо страдали от любви. На паркете пара чувственно станцевала венский вальс, показав ссору влюбленных, стремящихся сохранить свои отношения.

Влад Яма посоветовал Маше и Максиму быть максимально откровенными в танце, а вот Екатерина Кухар отметила, что поверила в историю пары, и указала на ошибки телеведущей. Между тем Монатик поблагодарил за лучший вальс с начала шоу.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Маши Ефросининой и Максима Леонова

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Следующими покорять паркет вышли Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Звезды выбрали страстное танго, чтобы показать "50 оттенков любви". Танцовщица сыграла зажигательного врача, которая соблазняет пациента с переломами рук.

Монатик продолжил шутку Юрия Горбунова о медицинской реформе, а Влад Яма указал на ошибки юмориста. Екатерина Кухар отметила, что уроки Илоны Гвоздевой не прошли напрасно, следовательно юморист показал лучший результат, чем в прошлом эфире.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

Анита Луценко и Александр Прохоров станцевали нежные па в романтическом вальсе. Пара вышла на паркет под песню "Я піду в далекі гори".

Влад Яма признался, что танец был грациозным и нежным. Екатерина Кухар добавила, что перенеслась в сюжет "Лесной песни", но Аните не хватило чувственности. Такое мнение опроверг Монатик, который отметил, что пара приняла во внимание все предыдущие замечания звездных судей.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Аниты Луценко и Александра Прохорова

В третьем прямом эфире Денис Беринчик объединил бокс и танцы. Вместе с Екатериной Белявской он станцевал на импровизированном ринге зажигательный фокстрот. Пара удивила зрителей привлечением каскадеров.

Монатик признался, что боксер является примером, как можно устоять на ногах при любых обстоятельствах. Владу Яме не хватило танца, но пыл постановки компенсировал это. А вот Екатерина Кухар прослезилась во время комментария.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Дениса Беринчика и Екатерины Белявской

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С обновленным имиджем Павел Зибров вышел на паркет с Марией Шмелевой. Пара по-своему пережила историю "Мулен Руж", станцевав драматическое танго. Павел Зибров предстал перед зрителями страстным мужчиной, любовь которого приводит к убийству.

Влад Яма захотел увидеть более раскрепощенный танец. Екатерина Кухар отметила, что пара является претендентом на вылет из шоу, а Монатик заверил, что без Павла Зиброва проект будет совсем иным.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Зиброва и Марии Шмелевой

Следующими покорять паркет вышли Мишель Андраде и Евгений Кот. Именно эту пару считают самой нежной и романтичной. Это Мишель и Евгений подтвердили в проникновенном пасодобле.

Монатик отметил, что романтическую историю чутко дополнила песня "Несе Галя воду". Владу Яме не хватило в выступлении страсти, что подтвердила и Екатерина Кухар.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Евгения Кота

Самая соблазнительная пара шоу – Николай Тищенко и Нана – вышли на паркет с диско. Знаменитости показали "50 оттенков любви" в ретро-стиле 90-х.

Монатик заявил, что это самая яркая пара, от появления которой все оживляются. Екатерина Кухар призналась, что уже пересмотрела все сезоны "Мастершеф", влюбившись в образ ресторатора. А Влад Яма отметил, что Николай Тищенко уже танцует увереннее.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Николая Тищенко и Наны

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А вот Руслан Сеничкин и Яна Цибульская перевоплотились на паркете в мистера и миссис Смит. Танцоры показали горячие па в фьюжне.

Влад Яма подчеркнул, что постановка была очень страстной и искренней. Екатерина Кухар призналась, что это любимая пара ее сына, Монатик добавил, что Руслан Сеничкин – опасный конкурент для других участников шоу.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цибульской

Вместе с партнером Дмитрием Чаплиным на паркет "Танцы со звездами 2018" вышла скандальная Оксана Марченко. Звезда станцевала румбу, показав историю женщины, которая с помощью любви возвращает веру в свои силы.

Монатик отметил, что пара наконец-то стала одним целым, а Владу Яме не хватило уверенных па от Оксаны Марченко. В то же время Екатерина Кухар добавила, что танцоры усовершенствовали свое мастерство.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск: хип-хоп Павла Зиброва и "сюрприз" от Леси Никитюк

Участие Иракли Макацарии и Яны Заец было под вопросом, так как продюсер получил значительную травму на репетиции. Однако пара все же вышла на паркет и станцевала зажигательное ча-ча-ча в ретро-постановке. Во время выступления Иракли и Яна обнажились, оставшись в одном белье.

Влад Яма показал мастер-класс, а Екатерина Кухар спросила у холостяка, был ли это стриптиз от Иракли. А Монатик с юмором отметил, что эндорфины были.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заец

Харизматичная Леся Никитюк показала горячий танец в стиле королевы бурлеска Диты фон Тиз. Телеведущая исполняла па в большом бокале, после чего станцевала вместе с Максимом Ежовым зажигательную экзотическую самбу.

Влад Яма отметил, что Леся Никитюк показала горячие па. Екатерина Кухар и Монатик добавили, что не все па были идеальными, но яркая постановка запомнится всем зрителям.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

Видео появится позже

Завершило третий прямой эфир выступление скандального певца Ивана Дорна.

MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети".

Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из его ярчайших страниц творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", которое проходило в этом году в Украине.

Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

В 2016 году Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Украина имеет талант".

Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Танцы со звездами Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.