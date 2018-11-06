"Танцы со звездами 2018": участница Юлия Сахневич серьезно травмировалась

Темой 11 выпуске популярного шоу "Танцы со звездами 2018" стал "Карнавал. Танцы народов мира". Пара актера Павла Вишнякова и танцовщицы Юлии Сахневич исполнила страстный фьюжн.

Павел и Юлия во время своего выступления перенесли зрителей в атмосферу венецианского фестиваля. Судьи отметили эмоциональное исполнение фьюжна и поставили паре высокую оценку – 29 баллов.

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Однако впоследствии выяснилось, что Юлия во время эфира серьезно травмировала спину. Об этом сообщили на официальной странице шоу в Instagram.

"Мы очень надеемся, что уже в ближайшее время Юля выздоровеет и сможет начать подготовку к следующему эфиру", – сказано в сообщении.

Павел Вишняков и Юля Сахневич – Фьюжн: видео

Это не первый раз участники шоу получают травмы на паркете. Например, Мишель Андраде повредила ногу, а Анита Луценко получила закрытую травму грудной клетки.