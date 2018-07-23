Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

2 сезон проекта "Танцы со звездами" в 2018 году выйдет на телеканале 1+1 уже осенью. Пока что известно лишь несколько звездных участников, которые выйдут на паркет и будут соревноваться за победу. Список участников 2 сезона шоу "Танцы со звездами" в 2018 году – далее в материале.

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" 2018 уже традиционно начался с #танцысосвездамиchallenge. Участники шоу один за другим публикуют танцевальний ролик и передают вызов другому участнику. В результате этого челленджа и формируется полный список участников шоу, которые будут соревноваться на паркете уже этого сезона.

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Свое участие в шоу уже подтвердили – грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко. Кроме того, продюсеры шоу заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу – но кто это будет пока не известно.

Участники 2 сезона шоу "Танцы со звездами"

Иракли Макацария

Грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария стал первым участником шоу "Танцы со звездами 2018". Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-ом году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Именно она открыла Грузию для съемок кино и рекламы для индийского рынка.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 5 Лип 2018 р. о 6:28 PDT

Более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, но часто бывает в разъездах по работе. В частности, Макацария проводит много времени в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк 6".

Иракли первым принял участие в эстафете #танцысозвездамиchallenge и передал челендж украинской телеведущей Марии Ефросининой.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 16 Лип 2018 р. о 2:05 PDT

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Горячий холостяк официально заявил, что очень хочет найти свою половинку и уже готов стать любящим папой. Ведь с победительницей шоу "Холостяк 6" Иракли отношения разорвал.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 17 Лип 2018 р. о 4:58 PDT

В бизнесмена уже есть опыт участия в подобном шоу – в 2017 году он стал участником грузинской версии шоу "Танцы со звездами" и даже дошел до финала.

Иракли Макацария в финале грузинского шоу "Танцы со звездами" – смотреть видео

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина приняла вызов грузинского красавца Иракли Макацарии. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала забавное видео, в котором согласилась принять участие в новом сезоне проекта и станцевала зажигательный танец. Кроме того, Мария передала #танцысозвездамиchallenge всемирно известному боксеру и обладателю титула чемпиона мира в легком весе Денису Беринчику.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Лип 2018 р. о 2:57 PDT

За плечами 39-летней Марии – ряд телевизионных программ, съемки в кино, ведение Евровидения-2005, благотворительные проекты... Теперь, на "Танцах со звездами", эта успешная женщина хочет открыться по-новому и приятно удивить своих поклонников.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 30 Чер 2018 р. о 10:59 PDT

Ефросинина любит танцевать и часто публикует соответствующие видео в своем Instagram, особенно с маленьким сыном Александром. Под хит "Вите надо выйти" они вместе станцевали бесчисленное количество раз.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Січ 2018 р. о 8:49 PST

В 20 лет телезвезда весила 85 кг, сейчас – 60 кг. Своей историей похудения телеведущая щедро делится в соцсетях и дает советы относительно того, как принять и полюбить себя.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 21 Гру 2017 р. о 2:27 PST

Денис Беринчик

Всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик принял вызов от Маши Ефросининой. На своей странице в социальной сети спортсмен опубликовал видео с боксерского ринга, в котором согласился принять участие в новом сезоне проекта и исполнил несколько танцевальных па. Кроме того, Денис передал #танцысозвездамиchallenge мастеру спорта по спортивной аэробике и тренеру Аните Луценко.

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 20 Лип 2018 р. о 3:43 PDT

30-летний боксер Денис Беринчик родился в Луганской области. После школы будущая звезда бокса окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Первый серьезный успех пришел к боксеру в 2010-ом. Он выиграл чемпионат Международной федерации студенческого спорта и после этого перешел в более высокую весовую категорию.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 20 Лип 2018 р. о 9:57 PDT

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Уже через год Денис Беринчик принял участие в Чемпионате мира по боксу. В первом же бою спортсмен победил своего оппонента. Во всех последующих боях Денис уверенно держал в руках победу. Впоследствии Денис Беринчик принял участие в Олимпийских играх, из которых привез в Украину серебряную медаль. Денис запомнился на Лондонской Олимпиаде тем, что после всех своих побед танцевал гопак.

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk) 24 Жов 2015 р. о 8:22 PDT

В 2015-ом состоялся дебют Дениса на профессиональном ринге, где он победил матерого бельгийца. Через год боксер перешел в легкую весовую категорию. На счету Дениса Беринчика многочисленные спортивные достижения. Денис – серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер летней Универсиады, двукратный чемпион Украины и заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

Анита Луценко

Мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко приняла вызов от Дениса Беринчика. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала видео, в котором занимается спортом и танцует на фоне живописных карпатских склонов. Кроме того, Анита передала #танцысозвездамиchallenge юмористу и тренеру Лиги смеха Игорю Ласточкину – пока не известно, примет ли он вызов.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 23 Лип 2018 р. о 3:03 PDT

Анита Луценко занимается спортом с 4 лет. С 10-летнего возраста Анита принимала активное участие в самых престижных спортивных соревнованиях. Анита Луценко – мастер спорта и Серебряная Чемпионка Европы по Спортивной Аэробике, многократная Чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, и финалистка Чемпионата Европы по Фитнесу.

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Луценко также имеет танцевальный опыт – она была частью шоу-балета, а сейчас готова побороться за победу в самом масштабном танцевальном шоу страны.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 21 Чер 2018 р. о 11:26 PDT

Список участников дополняется.

Танцы со звездами– это обалденное шоу, непредсказуемые перевоплощения звездных участников, праздничная атмосфера и адреналин. Это современные впечатляющие постановки, сказочные костюмы и неожиданные музыкальные номера. В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников в сравнении с прошлым годом. По правилам проекта, 14 профессиональных танцоров, которые составят пары украинским звездам. На глазах у телезрителей они должны продемонстрировать свои танцевальные способности и навыки, которые они получают во время изнурительных репетиций.



Выполнение композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голоса.Дети" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Повар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.