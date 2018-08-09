Танцы со звездами 2018: ведущий Артем Гагарин удивил поклонников своим решением
Популярный украинский телеведущий Артем Гагарин отреагировал на вызов Леси Никитюк на участие в новом сезоне "Танцы со звездами". Он записал соответствующий ролик, которым удивил всех поклонников.
Сначала он колебался: принимать участие в популярном проекте или нет. Артем Гагарин показал свои танцевальные умения на крыше многоэтажки. При этом видео была наполнено шутками в стиле ведущего-юмориста.
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"Ну, спасибо, Леся Никитюк, и что мне теперь делать? Стоит идти или нет? Принимать челлендж или нет?" – написал ведущий.
После дня колебаний Артем Гагарин все же обнародовал свое решение. Неожиданно для всех телеведущий решил не выходить на паркет. Вместо этого он будет участвовать в шоу, как ведущий.
Друзья, я решил: я принимаю челлендж – иду в "Танцы со звездами", но как ведущий бэкстейджа. Хотя, согласитесь, что это у меня так хорошо получается,
– пританцовывая признался он.
Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует 26 августа на канале 1 + 1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская, Павел Вишняков, Мишель Андраде, Николай Тищенко, Леся Никитюк и Злата Огневич.