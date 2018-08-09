17:02
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Танцы со звездами 2018: ведущий Артем Гагарин удивил поклонников своим решением

153 Читати новину українською
Танцы со звездами 2018: участники проекта
Танцы со звездами 2018: участники проекта / star.korupciya.com

Популярный украинский телеведущий Артем Гагарин отреагировал на вызов Леси Никитюк на участие в новом сезоне "Танцы со звездами". Он записал соответствующий ролик, которым удивил всех поклонников.

Сначала он колебался: принимать участие в популярном проекте или нет. Артем Гагарин показал свои танцевальные умения на крыше многоэтажки. При этом видео была наполнено шутками в стиле ведущего-юмориста.

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

"Ну, спасибо, Леся Никитюк, и что мне теперь делать? Стоит идти или нет? Принимать челлендж или нет?" – написал ведущий.

 

После дня колебаний Артем Гагарин все же обнародовал свое решение. Неожиданно для всех телеведущий решил не выходить на паркет. Вместо этого он будет участвовать в шоу, как ведущий.

Друзья, я решил: я принимаю челлендж – иду в "Танцы со звездами", но как ведущий бэкстейджа. Хотя, согласитесь, что это у меня так хорошо получается,
– пританцовывая признался он.

 

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует 26 августа на канале 1 + 1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская, Павел Вишняков, Мишель Андраде, Николай Тищенко, Леся Никитюк и Злата Огневич.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?
сегодня, 17:00 "Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?
Блог Соцмережі
Гитара или баян: что вы помните о Леониде Кучме
сегодня, 16:00 Гитара или баян: что вы помните о Леониде Кучме
1379
Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях
сегодня, 15:07 Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях
Петро Охотін
Три роки військовій прокуратурі: як Матіос осоромив себе та Україну
сегодня, 14:00 Три роки військовій прокуратурі: як Матіос осоромив себе та Україну
Віталій Дейнега
Не чиновники и не СБУ: кто потеряет больше всех, если контрабанду прикроют
сегодня, 13:00 Не чиновники и не СБУ: кто потеряет больше всех, если контрабанду прикроют
Сергій Фурса
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук