Танцы со звездами 2018: вышла ли Слава Каминская на паркет

Популярное шоу "Танцы со звездами 2018" привлекло внимание всех украинских зрителей. Но больше всего поклонники проекта наблюдали за состоянием здоровья, ведь звезда получила сложную травму спины.

Слава Каминская, которая травмировалась во время репетиции, не вышла на паркет на премьере шоу "Танцы со звездами 2018". Юрий Горбунов предупредил: если звезда по состоянию здоровья откажется во-второй раз это сделать, по условиям проекта, она покинет шоу.

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В моей жизни никогда не бывает все гладко. Но я знаю одно, что все не просто так и все к лучшему. Я очень надеюсь, что моя спина сжалится надо мной и мы с Игорем станцуем в следующем эфире. Спасибо всем за теплые слова. Мне это очень необходимо сейчас,

– написала Слава Каминская в своем блоге.

Однако сильные боли в спине и предостережения врачей все же заставили певицу Славу покинуть проект, так и не станцевав с Игорем Кузьменко. Звезда поблагодарила всех за поддержку и отметила, что хотела бы станцевать с партнером.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 2 Сен 2018 в 7:41 PDT

Участники шоу с юмором назвали инцидент "проклятием Могилевской", которое "заразило" часть знаменитостей на шоу, в частности, Лесю Никитюк.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24 участница группы "НеАнгелы" получила серьезную травму во время подготовки к прямым эфирам шоу "Танцы со звездами 2018". Слава Каминская упала вместе со своим партнером, когда танцоры исполняли поддержку. Как утверждает сама артистка, она не понимает, как это произошло, ведь эти танцевальные па выполняла не впервые.