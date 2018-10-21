Шоу "Танцы со звездами 2018" захватило всю страну. В течение недели звездные участники и профессиональные танцовщики готовили новые эффектные постановки, от которых невозможно удержать восторг.

Организаторы шоу несколько усложнили задачу умелым танцовщикам и предложили им выступить в стиле цирка. Поєтому участники объединили на паркете проекта "Танцы со звездами 2018" яркие постановки и фокусы.

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Начали шоу Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Впервые в истории проекта пару вернули на паркет, поэтому боксер не намерен сдаваться и еще раз прощаться с шоу. Участники активно готовились к эфиру, а спортсмен еще и умело соединил все со спортивными тренировками.

Денис признался, что не любит цирк, поскольку еще с детства не был в восторге от яркого шоу. Однако это не помешало создать эффектную постановку на паркете. Цирковые трюки и сложные поддержки Екатерина и Денис продемонстрировали в зажигательном джайве.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Дениса Беринчика и Екатерины Белявской

А вот Павел Вишняков и Юлия Сахневич с тревогой выходили на паркет. Все потому, что пара решилась на опасный эксперимент – участники повисли без страховки на большой ткани. Это опасно для жизни, поэтому только доверие помогло участникам уцелеть в аргентинском танго.

Не в пользу паре были и ежедневные вопросы об их отношениях. От этого, по словам Павла Вишнякова, произошли их первые конфликты. Поэтому упражнение на доверие еще больше укрепило их чувства.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Юлии Сахневич

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Руслан Сеничкин и Яна Цибульская решили тоже поэкспериментировать. Пара, которая чаще всего попадала в зону риска, показала эффектное шоу на паркете с настоящим огнем.

Телеведущий признался, что только благодаря Яне Цибульской он продолжает бороться за победу. Руслан сыграл роль дрессировщика, который поборолся с зажигательной тигрицей. Сложные поддержки и фаер-шоу ошеломили судей.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Руслана Сеничкина и Яны Цыбульской

Следующими покорять паркет вышли Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. В течение нескольких эфиров юморист активно тренировался, поэтому впервые в "Танцах со звездами 2018" получил максимальный балл от судей.

Актер перевоплотился в силача, который с легкостью поднимал не только штанги и гири, но и горячую помощницу. В зажигательных ритмах стрит-фанка Игорь и Илона показал эффектный номер, доказав, что они являются главными претендентами на победу.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой

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Самые горячие участники шоу – Иракли Макацария и Яна Заяц – уже давно влюбили в себя украинцев. Однако продюсер признался, что он не такой идеальный, как считает большинство его поклонниц.

На паркете пара показала настоящую магию. Эффектный номер имел несколько фокусов, секрет которых сложно разгадать. Иракли превратился в иллюзиониста, который в ритме венского вальса показал неожиданные трюки.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Иракли Макацарии и Яны Заяц

Покорять паркет вышли Леся Никитюк и Макс Ежов. Звезда подготовила сюрприз для звездного судьи Влада Ямы, спев для него забавную песню.

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А вот на паркете телеведущая показала страстный танец. Макс Ежов перевоплотился в укротителя, который в ритме фьюжн и с кнутом покорил строптивую Лесю Никитюк. Однако горячую постановку полностью раскритиковала Екатерина Кухар.

"Танцы со звездами 2018" 9 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Макса Ежова

Пожалуй, больше всего переживала перед эфиром Мишель Андраде, ведь ее партнер Женя Кот внезапно попал в больницу с воспалением легких. Всего за 10 часов звезда сделала постановку с Дмитрием Жуком.

Участники станцевали романтический контемп, который покорил нежностью и чуткостью. В постановке пара использовала большой месяц, ставший центральным элементом постановки.

"Танцы со звездами 2018" 9 паркет смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Дмитрия Жука

MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети".

Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из его самых ярких страниц творчества в глазах зрителей остался номер открытия первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", которое проходило в этом году в Украине.

Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.

В 2016 году Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".

Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Украина имеет талант".

Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.

Танцы со звездами

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.



Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.