"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск: неожиданная смена партнеров и танцы с судьями
Организаторы шоу "Танцы со звездами 2018" в очередной раз удивят зрителя. В 10 выпуске развлекательного проекта знаменитости выйдут на паркет с другими партнерами.
Участники шоу "Танцы со звездами 2018" столкнулись с нелегкой задачей: они вынуждены поменяться партнерами. Всего за неделю знаменитости не только должны были изучить новые постановки, но и привыкнуть друг к другу. Не менее интригующим было и то, с какими танцорами участники проекта выйдут на паркет.
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Кроме этого, впервые в истории "Танцы со звездами 2018" звездные судьи станут между собой конкурентами, ведь они примут участие в постановках.
Первыми на паркет вышли Денис Беринчик и его новая партнерша Илона Гвоздева. Всего за неделю танцовщица укротила боксера и научила его зажигательным движениям ча-ча-ча.
Яркая пара сыграла роли борцов с привидениями, чем покорила звездных судей.
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление Дениса Беринчика и Илоны Гвоздевой
Пожалуй, сложнее всего было Павлу Вишнякову, который на один эфир расстался со своей возлюбленной Юлией Сахневич. Новой партнершей актера стала зажигательная Яна Заяц. Танцоры сразу же не поладили между собой, что могло повлиять на их выступление.
Пара станцевала страстный пасодобль, показав извечную борьбу добра и зла. По словам судей, конфликт прекрасно вылился в яркой постановке.
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Яны Заяц
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Едва ли не самой большой тайной было то, с кем выйдет на паркет харизматичная Леся Никитюк. Согласно жеребьевке, она должна была станцевать с Женей Котом. Однако из-за болезни он не смог принять участие в шоу. На паркете танцора заменил его коллега Дмитрий Жук.
Пара станцевала горячее диско. В постановке Леся Никитюк сыграла роль зажигательного врача, которая оживила мужчину. От такого перевоплощения звездные судьи были в восторге, поэтому впервые засыпали телеведущую хорошими отзывами.
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Дмитрия Жука
А вот Мишель Андраде уже привыкла к смене партнеров. В 9 прямом эфире певица вышла на паркет с Дмитрием Жуком, а уже 28 октября покоряла зрителей с Максом Ежовым.
Яркие танцоры перевоплотились в мертвых и станцевали мистический венский вальс. Постановка была дополнена дымом и эффектным гримом, который, по словам Монатика, напоминал героев из оскароносного мультфильма "Тайна Коко".
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление Мишель Андраде и Макса Ежова
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Игорь и Екатерина станцевали чувственный контемп. Пара перевоплотилась в марионеток, которые стремятся избавиться от оков и продолжить свою историю любви на свободе.
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн-выступление Игоря Ласточкина и Екатерины Белявской
Наибольшей загадкой шоу было то, с кем же станцует завидный холостяк Иракли Макацария. Его партнершей не против были стать все девушки проекта, и даже прима Екатерина Кухар. Однако эту роль получила Юлия Сахневич, которая призналась, что мужчина может покорить сердце каждо.
Эффектная пара выбрала соблазнительную самбу, в которой показала историю вампирши, влюбляющуюся в свою жертву.
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн-выступление Иракли Макацария и Юлии Сахневич
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Впервые в истории шоу "Танцы со звездами 2018" на паркет вышли звездные судьи. Они создали команды из двух пар. В то же время одно судейское кресло заняла главный хореограф проекта Елена Шоптенко. Танцовщица призналась, что не будет строгой и станет на сторону участников.
Первым на сцене выступил Монатик, который создал эффектную постановку с Мишель Андраде и Дмитрием Жуком и Денисом Беринчиком и Екатериной Белявской. Команда станцевала зажигательный фъюжн.
"Танцы со звездами 2018" 10 выступление смотреть онлайн – выступление команды Монатика
Прима Екатерина Кухар решила проэкспериментировать. Она выбрала в свою команду двух ярых конкурентов и ее любимцев на проекте – Павла Вишнякова и Юлия Сахневич, Иракли Макарию и Яну Заец. Танцоры показали волшебный контемп.
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление команды Екатерины Повар
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Самым неожиданным было выступление команды Влада Ямы, ведь он вышел на паркет с телеведущей Лесей Никитюк, с которой у хореографа был резонансный конфликт. Совместно с Максом Ежовым, Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой. Танцоры вышли на паркет с ритмичной сальсой.
"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление команды Влада Ямы
MONATIK – 31-летний украинский певец Дмитрий Монатик, танцор, автор песен и композитор, который всего за несколько лет покорил украинскую сцену своим новаторским исполнением песен. Дмитрий был участником шоу "X-фактор" , "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети."
Певец получил множество наград в 2016 и 2017 году, однако одной из его ярчайших страниц творчества в глазах зрителей остался номер-открытие первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение – 2017", который проходил в этом году в Украине.
Екатерина Кухар – всемирно известная балерина и прима украинского балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В 2012 году стала заслуженной артисткой Украины. 35-летняя Екатерина прославила украинский балет на весь мир, гастролируя с постановками по странам Европы, Азии и Северной Америки.
2016 года Екатерина Кухар была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а 10 июля 2017 года звезда стала судьей пятого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами".
Влад Яма – один из самых известных украинских танцоров и хореографов, который стал финалистом первого сезона телевизионного проекта "Танцы со звездами" с сегодняшней участницей шоу Натальей Могилевской. Танцор также был судьей таких телевизионных проектов как "Танцуют все!" и "Україна має талант".
Влад Яма является обладателем Кубка Украины по бальным танцам, а также является победителем открытого чемпионата Лондона по спортивным танцам среди любителей.
Танцы со звездамиЭто шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивают жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.
Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличилось количество прямых эфиров и звезд-участников.