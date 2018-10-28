Организаторы шоу "Танцы со звездами 2018" в очередной раз удивят зрителя. В 10 выпуске развлекательного проекта знаменитости выйдут на паркет с другими партнерами.

Участники шоу "Танцы со звездами 2018" столкнулись с нелегкой задачей: они вынуждены поменяться партнерами. Всего за неделю знаменитости не только должны были изучить новые постановки, но и привыкнуть друг к другу. Не менее интригующим было и то, с какими танцорами участники проекта выйдут на паркет.

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Кроме этого, впервые в истории "Танцы со звездами 2018" звездные судьи станут между собой конкурентами, ведь они примут участие в постановках.

Первыми на паркет вышли Денис Беринчик и его новая партнерша Илона Гвоздева. Всего за неделю танцовщица укротила боксера и научила его зажигательным движениям ча-ча-ча.

Яркая пара сыграла роли борцов с привидениями, чем покорила звездных судей.

"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление Дениса Беринчика и Илоны Гвоздевой​

Пожалуй, сложнее всего было Павлу Вишнякову, который на один эфир расстался со своей возлюбленной Юлией Сахневич. Новой партнершей актера стала зажигательная Яна Заяц. Танцоры сразу же не поладили между собой, что могло повлиять на их выступление.

Пара станцевала страстный пасодобль, показав извечную борьбу добра и зла. По словам судей, конфликт прекрасно вылился в яркой постановке.

"Танцы со звездами 2018" 10 выпуск смотреть онлайн – выступление Павла Вишнякова и Яны Заяц

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