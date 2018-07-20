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Танцы в море и много улыбок: Лилия Ребрик поделилась кадрами с семейного отдыха

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Лилия Ребрик с детьми
Лилия Ребрик с детьми / фото из соцсетей

Телеведущая Лилия Ребрик с мужем, детьми и родителями уехала на отдых в Болгарию. Звезда опубликовала волшебные кадры с отпуска.

Талантливая актриса и телеведущая Лилия Ребрик впервые с новорожденной Полиной улетела на море. В своем блоге звезда рассказала, что 2-месячная малышка перенесла авиаперелет хорошо, поэтому все молодые мамы, которые откладывают свой отдых из-за рождения ребенка, по ее словам, могут не переживать и наслаждаться новой страной.

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В поездку в Болгарию телеведущая отправилась с мужем Андреем Диким, дочерьми Полиной и Дианой и родителями. С курортного городка счастливая семья публиковала ряд роскошных фото, а Лилия Ребрик с мужем даже показали синхронное па в море.

Примерно такое внутреннее состояние, когда ты на отдыхе с двумя детьми,
– забавно подписала видео Лилия Ребрик.

 

 

 

 

 

Напомним, что Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка. Роды состоялись 30 апреля в одной из клиник Киева. По просьбе старшей дочери, новорожденную девочку назвали Полиной.

Теги: Новости Украины LifeStyle отдых Звездные мамы Болгария
Источник: 24 Канал
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