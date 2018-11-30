Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир

Минобороны унаследовало от Советского Союза немало военных городков – это сотни тысяч гектаров по всей стране. Многие из них в городах миллионниках в довольно привлекательных местах для новой застройки. Однако на собственное строительство силовикам часто не хватает собственных ресурсов.

И поэтому Министерство нередко заключает некие паевые соглашения с частными фирмами.

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Мы вам землю – вы нам квадратные метры – вот только очень часто такие сделки, как кот в мешке. И квартиры, по факту, отдают не в центре города, а где-то на обочине.

В Министерстве за это отвечает главное квартирно-эксплуатационное управление и его подразделения. Они и заключают такие соглашения, но нередко в таких сделках немало подводных камней. Земли дают в центре города, а соглашение прописывают так, что квартиры могут дать, где угодно. В пределах города, а иногда даже в другом населенном пункте.

Военкомат на улице Сечевых Стрельцов в Киеве несколько лет назад снесли ради совместного строительства минобороны и "Укрбуд". По словарю силового Министерства – это называется строительство жилья для военных на небюджетные средства. По факту – обычная коммерческая застройка, но на земле военных. А значит определенный процент квартир застройщик должен отдать Министерству обороны.

Фактически идея была в том, чтобы обеспечить военнослужащих жильем, а фактически, они подписывают так называемые инвестиционные соглашения с частными застройщиками, где всего-навсего 10% идет военным. Остальное идет на рынок и продается как коммерческая недвижимость,

– рассказал юрист Егор Недашковский.

Такие сделки и вправду могли бы быть очень выгодными, если квартиры давали бы в объекте застройки. А количество обещанных Министерству квадратных метров не уменьшали. Однако такого почти не бывает.

Генеральное соглашение на улице Артема, 59 в первом варианте четко отмечает, что застройщик должен передать Минобороны 25 однокомнатных и столько же двухкомнатных квартир. И 120 квадратных метров нежилых помещений.



Документ

Однако в этом же документе указано, никто не гарантирует, что квартиры дадут в этом доме. Впоследствии появилась и дополнительная сделка, и вместо четкого количества квартир, появилось 10% от застройки. А вот сколько это по факту никто не знает.

Через год были внесены изменения в этот договор, где написано что сохраняется лишь 10% площади, уже и не было закреплено в каком конкретно доме. Это может быть любой дом "Укрбуда", который еще находится в строительстве. Если это земельный участок в центре города – это одна стоимость, если это участок на окраинах это совсем другая стоимость. Человек, который подписывал этот договор, очевидно подписала его не за просто так,

– сказала юрист Татьяна Чернышенко.

В Министерстве говорят – это вынужденный шаг. Ведь строительство длится годами. И когда закончится строительство и закончится ли вообще – вопрос сложный.

Так как процесс строительства – это не один день и не неделя – длительный процесс, поэтому жильем надо обеспечивать уже сейчас. Есть такие условия договора, что можно получить жилье в других районах города Киева,

– отметил начальник отдела строительства жилья с привлечением небюджетных средств ГлавКЕУ Роман Логин.

Для застройщика такие сделки более, чем выгодные. Ведь не надо ни бороться за землю на торгах, ни биться за документы. Заказчиком строительства является Министерство.

"Если я намерен построить дом, надо участвовать в земельных торгах. Лучше найти ведомство, в которых эта земля находится в постоянном пользовании и подписывать с ними всевозможные инвестиционные договоры, чтобы я строился без всякой процедуры. Себестоимость строительства очень уменьшается", – добавил Недашевский.

Они пошли мошенническим путем, в киевской раде сделали вид, что не знают, что земля госсобственности и через земельную комиссию, с молчаливого согласия, продлили договор аренды, внеся одновременно в госреестр право на землю, как собственность. Фактически, город украл землю у государства, чтобы передать по закону государственной структуре под застройку землю,

– заявил эксперт по градостроительству Георгий Могильный.

Сейчас строительство на улице Сечевых Стрельцов. Из-за кучи нарушений в разрешительных документах. Первыми забили в набат жители соседних домов, потому что новый жилой комплекс запланировали вплотную к их 9-этажке.



Строительство на Сечевых Стрельцов

И поэтому надеяться, что когда-то Министерство получит квартиры здесь на улице Артема, 59, пожалуй, не стоит. А вот и с участком в центре города наверное можно распрощаться.

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В корпорации "Укрбуд" около 10 проблемных строек на землях Минобороны. Застройщик пользуется лояльностью государственных чиновников и застраивает государственную землю без затрат и участия в земельных торгах. Главное здесь начать строительство и собрать деньги с инвесторов. А вот вытекающие проблемные вопросы в разрешительных документах и строительство стоит.

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