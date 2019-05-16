Танец камня и стекла: чем поражают самые высокие сооружения Тбилиси

Две 37-метровые башни-близнецы выросли в столице Грузии. Они одинаковые по форме и размеру, но кардинально разные одновременно.

Здания Axis Towers высотой 147 метров являются самыми высокими в Тбилиси и расположены в районе Ваке, который называют районом тбилисского "бомонда". Одна из башен выполнена из белого камня, другая – украшена черным стеклом, пишет Dezeen.com.

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В "белой" башне есть жилые квартиры, отель, офисы и фитнес-зал, а на верхушке можно провести время в уютном баре, откуда открывается невероятный вид на город как днем, так и ночью.

Самые высокие сооружения Тбилиси – башни Axis Towers

Спиральная форма зданий была спроектирована таким образом, чтобы противостоять сильным ветрам и вероятным землетрясениям, поскольку Тбилиси расположен в сейсмически активной зоне.



Самые высокие здания Тбилиси

Над оригинальным остеклением самых высоких башен в Тбилиси работала бельгийская компания Reynaers Aluminium.



"Белая" башня выполнена из камня и с оригинальным остеклением

Датское архитектурное бюро UNStudio представило проект нового финансового центра, который планируют построить в Тбилиси – здание поражает инновационными решениями и футуристическим видом.