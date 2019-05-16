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      Танец камня и стекла: чем поражают самые высокие сооружения Тбилиси

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      Чем поражают самые высокие здания Тбилиси
      Чем поражают самые высокие здания Тбилиси / Dezeen.com

      Две 37-метровые башни-близнецы выросли в столице Грузии. Они одинаковые по форме и размеру, но кардинально разные одновременно.

      Здания Axis Towers высотой 147 метров являются самыми высокими в Тбилиси и расположены в районе Ваке, который называют районом тбилисского "бомонда". Одна из башен выполнена из белого камня, другая – украшена черным стеклом, пишет Dezeen.com.

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      В "белой" башне есть жилые квартиры, отель, офисы и фитнес-зал, а на верхушке можно провести время в уютном баре, откуда открывается невероятный вид на город как днем, так и ночью.

       

      Самые высокие сооружения Тбилиси – башни Axis Towers

      Спиральная форма зданий была спроектирована таким образом, чтобы противостоять сильным ветрам и вероятным землетрясениям, поскольку Тбилиси расположен в сейсмически активной зоне.

      Грузія Тбілісі вежі Axis Towers
      Самые высокие здания Тбилиси

      Над оригинальным остеклением самых высоких башен в Тбилиси работала бельгийская компания Reynaers Aluminium.

      Грузія Тбілісі вежі найвищі будівлі
      "Белая" башня выполнена из камня и с оригинальным остеклением

      Датское архитектурное бюро UNStudio представило проект нового финансового центра, который планируют построить в Тбилиси – здание поражает инновационными решениями и футуристическим видом.

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      Теги: Крутые здания Архитектура Новости Грузии Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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