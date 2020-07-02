Танкер Delfi должны поднять из воды до 20 июля. Судно затонуло возле одного из одесских пляжей еще в ноябре 2019 года. С этого времени нефтепродукты неоднократно загрязняли море.

Выполнено уже 80% работ

Владелец танкера будет поднимать его за свой счет. Об этом сообщила советник министра инфраструктуры Яника Мерило, информирует "Новое время".

К теме Можно ли купаться возле пляжа "Дельфин" в Одессе: выводы Экоинспекции

Конечный срок работ – 20 июля.

Министерство обратилось в АМПУ (Администрации морских портов Украины – 24 канал) с таким предложением: если собственник не поднимет танкер до 20 июля, администрация возьмет эти работы на себя за счет судовладельца,

– пояснила Мерило.

По состоянию на 1 июля 80% работ по поднятию танкера уже выполнены. На место привезли 9 внутрикорпусных подушек, которые позволят поднять нос судна со дна. Также изготовили 5 внешних пневматических подушек, чтобы поднять правый борт.

Анализ показывает, что вода – чистая

По словам советника министра, Государственная экологическая инспекция ежедневно исследует морскую воду в месте загрязнения. Сейчас результаты анализов подтверждают, что вода – чистая.

Чтобы танкер больше не загрязнял Черное море, владелец провел герметизацию люков. Также поверхность воды между судном и бонами очистили сорбентом "Эконадин", который применяется для оперативной ликвидации разливов,

– рассказала Мерило.

Что известно об аварии танкера Delfi

21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы.

Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

До 1 апреля 2020 года владелец танкера вправе самостоятельно забрать его с места аварии.

21 июня из танкера произошла очередная утечка топлива, что повлекло загрязнение воды.

26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего танкера.

21 июня из танкера произошла утечка нефтепродуктов / Фото "Думская"