В Одессе в очередной раз пытались поднять затонувший танкер "Делфи". К судну подошли два буксира, от которых должны были натянуть стальные канаты и попытаться поднять его с волнореза. Однако совладелец буксирной компании Андрей Ставницер рассказал, что на сегодня все работы прекращены. Поэтому попытка подъема переносится на утро, 25 июля.

В программе "О главном" на 24 канале Андрей Ставницер отметил, что затонувший танкер не удалось поднять, поскольку судовладелец нанял слабого подрядчика, который не обеспечен в полной мере техникой, людьми и нужным опытом. Однако было принято решение дать подрядчику возможность закончить эту работу. И сегодня, 24 июля, должна была состояться вторая попытка подъема судна на киль.

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По словам владельца буксирной компании, подрядчик поздно начал свою работу. Ведь это достаточно тяжелый трос, который нужно завезти. Но глубины не позволяют работать каким-то глубоким флотам, поэтому приходится делать все плоскодонными судами.

Но попытка, которую должен осуществить подрядчик, сегодня не произошла. Завтра она должна состояться. О новом подрядчике не говорится, пока этот не закончит свою работу. Завтра у него последний шанс,

– пояснил Андрей Ставницер.

Он заметил, что если подрядчику не удастся это сделать, то этим процессом начинает заниматься АМПУ (Администрация морских портов Украины – 24 канал). Затем собирается консилиум специалистов, разрабатывается новый проект.

"Сколько будет новый подрядчик работать – сегодня сказать никто не может. Все надеются, что старый слабый подрядчик справится со своей работой", – добавил владелец буксирной компании.

Корреспондент "Радио свобода" Михаил Штекель, который находился на месте событий, отметил, если не удастся убрать танкер до сентября – октября, то начнется сезон штормов и после этого почти нереально будет это сделать.

То есть, если его не уберут до сентября – октября, он будет лежать здесь еще год,

– подчеркнул журналист.

Также владелец буксирной компании отметил, что разрезать судно на берегу или на том месте, где оно сейчас находится – это последний вариант. Которого нужно избежать. Если все другие методы не будут успешными, тогда только можно резать.

"Если его резать, из него начнет вытекать непонятно что, и тогда попадания горюче-смазочных материалов не избежать", – пояснил Андрей Ставницер.

Следовательно, если старый подрядчик не справится с этой работой, новый должен заново попробовать оттянуть судно.

Кто платит за поднятие танкера

По словам владельца буксирной компании, все счета на сегодня оплачивает судовладелец. Буксирная компания оплачивает только соответствующие работы.

Если контроль над процессом перейдет в АМПУ, тогда АМПУ будет проводить свой тендер и все увидят, сколько будут стоить новые работы.

Утечка топлива из "Делфи"

Заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов утром, 24 июля, сообщил, что из танкера "Делфи" произошла масштабная утечка топлива.

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Однако Андрей Ставницер отметил, что это не является правдивой информацией. Никаких утечек на месте не наблюдалось. По его словам, экологи также это не подтверждают.