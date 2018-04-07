Танкер протаранил особняк на берегу Босфора: фото и видео

В турецком Стамбуле мальтийский танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора, снеся часть здания.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Танкер "Vitaspirit" под мальтийским флагом, который следовал из Египта в Украину, при прохождении пролива Босфор врезался в прибрежное здание. Причиной инцидента стала неисправность рулевого управления.

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Из-за инцидента движение проливом остановили в обоих направлениях, пока буксирные суда не оттянут танкер. Информации о пострадавших пока нет.

На фото можно увидеть, что здание, расположенное под мостом Фатих Султан Мехмет, получило серьезные повреждения.

Как известно, исторический особняк Хекимбаши Салих Эфенди был построен на берегу Босфорского пролива в 18 веке, его использовали для проведения свадеб и концертов.

Танкер врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле

Танкер врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле

Танкер врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле – видео

Танкер врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле – видео

Танкер врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле – видео

Танкер врезался в историческое здание на берегу Босфора в Стамбуле