Возле одесского пляжа из затонувшего танкера "Дельфи" вылилось топливо: фото
Из затонувшего у побережья Одессы танкера "Делфи" 21 июня вытекло топливо. Пятно разлива получилось внушительных размеров и растянулось в сторону пляжа с отдыхающими. Сейчас разлив топлива удалось локализовать.
Из затонувшего у одесского побережья танкера "Дельфи" выливалось топливо, сообщает "Думская".
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Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло уже довольно крупных размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими,
– говорится в сообщении.
Пока что неизвестно, что стало причиной чрезвычайной ситуации.
Впоследствии в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета сообщили, что на место происшествия доставили сорбент. А разлив топлива удалось оперативно локализовать.
Сейчас ведут разъяснительную работу с отдыхающими. Людям объясняют, что купаться в море нельзя.
Кроме того, специалисты сделали замеры качества воды.
Из танкера "Делфи" вылилось топливо / Фото "Думская"
Отдыхающие на пляже, где произошел разлив, 20 июня / Фото Макс Войтенко
Людей просят не купаться в воде возле танкера/ Фото Макс Войтенко
Авария танкера "Делфи": что известно
- Судно потерпело крушение вблизи одесского берега 22 ноября 2019 года.
- Власти обещали забрать танкер до начала курортного сезона. Однако он уже начался, а судно все еще на месте.
- На днях губернатор области Максим Куцый заявлял, что судовладельцу предложили поднять его, используя воздушные баллоны.