Из затонувшего у побережья Одессы танкера "Делфи" 21 июня вытекло топливо. Пятно разлива получилось внушительных размеров и растянулось в сторону пляжа с отдыхающими. Сейчас разлив топлива удалось локализовать.

Из затонувшего у одесского побережья танкера "Дельфи" выливалось топливо, сообщает "Думская".

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Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло уже довольно крупных размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими,

– говорится в сообщении.

Пока что неизвестно, что стало причиной чрезвычайной ситуации.

Впоследствии в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета сообщили, что на место происшествия доставили сорбент. А разлив топлива удалось оперативно локализовать.

Сейчас ведут разъяснительную работу с отдыхающими. Людям объясняют, что купаться в море нельзя.

Кроме того, специалисты сделали замеры качества воды.