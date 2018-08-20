Танки и авиация: появились свежие фото и видео с репетиции парада ко Дню Независимости

20 августа в центре Киева произошла очередная подготовка военного парада ко Дню Независимости, который запланирован на 24 августа. Кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, в мероприятии также приняли представители других подразделений, тяжелая техника и даже авиация.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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По ее словам, посмотреть на репетицию парада вышли тысячи киевлян. В связи с произошедшим движение в центре Киева было перекрыто.

Как подчеркнула журналистка, по центральным улицам столицы проехало более 200 единиц техники, среди которых и новейшие разработки, а также прошли колонны военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Службы безопасности и других подразделений.

Кроме того, жители и гости Киева в небе над столицей могли увидеть самолеты и вертолеты, которые появятся на параде впервые за 9 лет.

Заметим, что последняя репетиция парада ко Дню Независимости, на которой военные будут присутствовать уже в праздничной форме, пройдет 22 августа. В целом зрители смогут увидеть марш около 4500 силовиков. Ожидаются и иностранные делегации из 18 стран-партнеров Украины в числе 300 военнослужащих.

Все фото: 24 канал

Напомним, "Слава Украине" станет официальным военным приветствием Вооруженных Сил. В День Независимости, 24 августа, эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада.