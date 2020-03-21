Танки, трактор, лихие 90-е и собачья дружба: как в Харькове мэр и председатель ОГА ссорились
В Харькове мэр города и председатель областной государственной администрации взялись выяснять, кто из них больше "борец с коронавирусом". Дошло до того, что Геннадий Кернес вспомнил о своей молодости в девяностые, когда он "клопов давил", а Алексей Кучер сравнил того с тракторами местного производства.
Геннадий Кернес – о танках, моли, клопах и девяностых
Пока весь мир и вся Украина борятся с эпидемией коронавируса, в Харькове параллельно успевают бороться и с политическими оппонентами. Начал все голова города Геннадий Кернес, который в своем телеграмме откровенно раскритиковал председателя ОГА Алексея Кучера.
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Новый молодой губернатор пытается показать, что он работает вместе с крупным бизнесом, работодателями и мэром Харькова. Так вот, никаких отношений у него с нами всеми нет,
– заявил Кернес.
А еще харьковский мэр начал интересную игру "мой Ярославский". Геннадий Кернес напомнил наглому сопернику, что местный бизнесмен "больше дружит" именно с мэром, и только они двое в целой области "борятся с коронавируса".
Ну хорошо, не только они двое. На самом деле мэр Харькова перечислил целый список своих друзей-олигархов, которые выделили деньги на борьбу с эпидемией.
"А что же делает наш губернатор? Вышел и заявил, что в Харьков возвращаются 90-е, когда у бизнеса требуют деньги. Если бы мне в девяностые попался такой как Кучер, я бы раздавил его как клопа", – вспомнил свою молодость городской голова.
Он заявил, что у них трех – Кучера, Кернеса и Ярославского – была встреча по борьбе с коронавирусом в области. После Кернес и Ярославский действовали так, как было условлено на встрече, а Кучер – "начал двигаться как моль".
В то же время я считаю, что мы с Ярославским движемся как танк,
– заявил Геннадий Кернес.
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Алексей Кучер – о тракторе харьковского производства и "собачью дружбу"
Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер решил долго не тянуть с ответом и в своем фейсбуке забрал у Кернеса любые надежды быть боевым танком.
"Кернес и Ярославский – это танк, который, скорее, похож на трактор производства "Харьковского тракторного завода". К слову, Ярославский так и не наладил их выпуск, хотя много об этом говорил", – подчеркнул председатель ОГА.
Он также пояснил, что накануне имел с харьковским бизнесменом разговор, в котором тот прямо советовал, как тратить бюджетные деньги.
"Я не согласился, поэтому посыпались прямые оскорбления в мой адрес. Я искренне рад, что они что-то там покупают для области. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Не важно, каким образом они это делают", – заявил Алексей Кучер.
Резюмируя, он отметил, что не будет опускаться до оскорблений, поэтому процитировал слова из басни Ивана Крылова "Собачья дружба":
Свет полон дружбою такою.
Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,
Что в дружбе все они едва ль не одинаки:
Послушать, кажется, одна у них душа, –
А только кинь им кость, так что твои собаки!