04:08
21 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Танки, трактор, лихие 90-е и собачья дружба: как в Харькове мэр и председатель ОГА ссорились

      - Читати новину українською

      В Харькове мэр города и председатель областной государственной администрации взялись выяснять, кто из них больше "борец с коронавирусом". Дошло до того, что Геннадий Кернес вспомнил о своей молодости в девяностые, когда он "клопов давил", а Алексей Кучер сравнил того с тракторами местного производства.

      Геннадий Кернес – о танках, моли, клопах и девяностых

      Пока весь мир и вся Украина борятся с эпидемией коронавируса, в Харькове параллельно успевают бороться и с политическими оппонентами. Начал все голова города Геннадий Кернес, который в своем телеграмме откровенно раскритиковал председателя ОГА Алексея Кучера.

      Секрет успеха Аваков играл в "Ферму" во время заседания правительства: видео

      Новый молодой губернатор пытается показать, что он работает вместе с крупным бизнесом, работодателями и мэром Харькова. Так вот, никаких отношений у него с нами всеми нет,
      – заявил Кернес.

      А еще харьковский мэр начал интересную игру "мой Ярославский". Геннадий Кернес напомнил наглому сопернику, что местный бизнесмен "больше дружит" именно с мэром, и только они двое в целой области "борятся с коронавируса".

      Ну хорошо, не только они двое. На самом деле мэр Харькова перечислил целый список своих друзей-олигархов, которые выделили деньги на борьбу с эпидемией.

      "А что же делает наш губернатор? Вышел и заявил, что в Харьков возвращаются 90-е, когда у бизнеса требуют деньги. Если бы мне в девяностые попался такой как Кучер, я бы раздавил его как клопа", – вспомнил свою молодость городской голова.

      Он заявил, что у них трех – Кучера, Кернеса и Ярославского – была встреча по борьбе с коронавирусом в области. После Кернес и Ярославский действовали так, как было условлено на встрече, а Кучер – "начал двигаться как моль".

      В то же время я считаю, что мы с Ярославским движемся как танк,
      – заявил Геннадий Кернес.

      Нечто похожее Трамп, что ты натворил, – фанатки Путина обвинили США в пандемии коронавируса: видео

      Алексей Кучер – о тракторе харьковского производства и "собачью дружбу"

      Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер решил долго не тянуть с ответом и в своем фейсбуке забрал у Кернеса любые надежды быть боевым танком.

      "Кернес и Ярославский – это танк, который, скорее, похож на трактор производства "Харьковского тракторного завода". К слову, Ярославский так и не наладил их выпуск, хотя много об этом говорил", – подчеркнул председатель ОГА.

      Он также пояснил, что накануне имел с харьковским бизнесменом разговор, в котором тот прямо советовал, как тратить бюджетные деньги.

      "Я не согласился, поэтому посыпались прямые оскорбления в мой адрес. Я искренне рад, что они что-то там покупают для области. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Не важно, каким образом они это делают", – заявил Алексей Кучер.

      Резюмируя, он отметил, что не будет опускаться до оскорблений, поэтому процитировал слова из басни Ивана Крылова "Собачья дружба":

      Свет полон дружбою такою.
      Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,
      Что в дружбе все они едва ль не одинаки:
      Послушать, кажется, одна у них душа, –
      А только кинь им кость, так что твои собаки!

       

      Во Львовской и Харьковской областях придется ввести чрезвычайную ситуацию, – Шмыгаль
      20 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Украины Скандал Бизнес Геннадий Кернес Курьезные новости Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Падение экономики и замалчивание коронавируса: как Россия реагирует на распространение пандемии
      Іван Яковина
      20 марта , 22:26 Новости о коронавирусе 20 марта: чрезвычайная ситуация в Киеве, третья украинка умерла в Италии
      Соломія Ніколайчук
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук