Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора

Втомлений, як собака. Радий як слон – такі результати одної доби разом з танковим резервом командувача ООС.

Мчали в кабіні всюдихода, вантажного Урала, на броні кількадесят тонного "ведмедика" моделі Т-64. А поміж цим – фото і спілкування, спілкування і фото. З простими українськими хлопцями та дівчатами але, водночас – справжніми героями визвольної війни за нашу свободу й незалежність.

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Ми побачили, скільки грамотної методичної розумової діяльності і важкої фізичної праці потрібно для підготовки реальної бойової роботи. Наказ, копітке вивчення карт і розвідданих, гарячі суперечки та поява рішення. А механіки вже готують машини. Тепловізори, затемнені фари, масло, гусениці шини…



Війна не дає шансів на помилку, тому й перед навчаннями усі машини готують до виїзду

Приховати усе, що може видати і зрадити перед ворогом, перевірити те, що здатне зламатися. Дрібниць на марші не буває. Знову наказ, уже безпосередньо для бійців. Екіпажі мчать до машин. І колона виходить в ніч...

Десятки тисяч кінських сил, тисячі тонн броні, сотні кілограмів тротилу і пороху, але головне – гарячі серця і натруджені руки захисників України, які методично ведуть колону у пункт прибуття, примушують мчати сталеву міць без огляду на темряву й бездоріжжя, виконувати завдання незалежно від обставин та умовностей.

Типовий ранок танкістів

А ще – вогники в очах і справжній азарт на обличчях, який не затьмарить жодна втома.

Це навчання. Та справжній ворог не так і далеко. Максимальна концентрація нагадує, що насправді криється за терміном "навчально-бойовий".

Частина І. Тетяна, зв'язківець і телеграфіст