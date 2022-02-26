Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Эта ночь была неспокойной, работали диверсанты не только в Киеве, но и в Киевской области. Всех удалось обезвредить, но они, к сожалению, как тараканы вылезают из всех щелей, мы все время должны проводить борьбу против диверсантов,

– сообщил Денисенко.

К слову, еще вчера, по данным МВД, в Киеве удалось задержать около 60 диверсантов.

Также напомним, что диверсанты используют приложение Premise для обозначения объектов инфраструктуры для бомбардировки. Об этом сообщал и Генеральный штаб ВСУ. Теперь украинские программисты призвали людей посылать как можно больше жалоб на использование этой программы.

Внимание Блокируйте программу диверсантов для меток: инструкция по отправке жалобы

Также Минобороны просит самостоятельно блокировать российскую технику на улицах городов.

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