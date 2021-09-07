Кроме того, по квартире бегали тараканы и было много бутылок от алкоголя. Речь идет о квартире на улице Гладкова.

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Дверь открыла бабушка

Там находились 2 малолетних детей – 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. В полицию позвонили, поскольку у окна квартиры стоял один из малышей и выбрасывал на улицу бутылки.

Соседи сообщили патрульным, что 35-летняя мать малышей находится в больнице. Где был отец – неизвестно. Впоследствии приехала женщина, которая назвалась бабушкой детей и отперла дверь.

Передали в другие службы

Когда правоохранители зашли в эту квартиру, сразу обнаружили детей в грязной одежде. Комнаты, где они находились, были завалены хламом.

А вот бутылки от алкоголя все были на кухне. На фото видно, что ими практически покрыт весь пол под раковиной. Также там бегали по стенам тараканы.

Квартира, в которой обнаружили дошкольников / Фото патрульной полиции Днепропетровщины

Патрульные передали информацию о вероятной халатности в воспитании в другую структуру. Теперь этим будет заниматься ювенальная превенция и другие социальные службы. До их приезда с детьми должна была быть бабушка.