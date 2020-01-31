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      Тараканы, алкоголь и копыто в холодильнике для лекарств: как живут дети в Винницком детдоме

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      В Винницком детдоме нашли много нарушений / vinnitsa.info

      Проверка омбудсмена Верховной Рады по правам человека в центральных областях Валерия Ольховского выявила многочисленные грубые нарушения в Винницком специализированном детском доме. В частности, в учреждении водятся тараканы, а персонал в холодильниках для лекарств хранит сало и алкоголь.

      В 2019 году на финансирование этого детского дома выделили 20 миллионов гривен. Проверка туда пришла после сообщений о том, что возле мусорных баков рядом с детдомом выбросили большое количество детских игрушек. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

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      Количество персонала детдома превышает количество воспитанников – на 121 ребенка приходится 191 сотрудник детдома.

      По словам омбудсмена Ольховского, когда он пришел с проверкой, их никто не встретил.

      Мы зашли в ординаторскую, а там трое врачей сидят общаются. В холодильнике, где должны быть лекарства, хранился алкоголь, просроченные препараты и просроченное детское питание,
      – сообщил Ольховский.

      По его словам, молоко испортилось еще в 2019 году. Сотрудники заведения объяснили это тем, что считали сроком хранения не 12, а 24 месяца.

      На складе с продуктами и лекарствами заметили множество тараканов, которые живут между стеллажами и шприцами. В холодильнике для еды вместо необходимых продуктов лежали свиное копыто, старый маргарин, тараканы и гнилые яблоки.

      Среди питомцев есть два ребенка с ВИЧ-инфекцией, но лекарства для них тоже просрочены. Несколько препаратов не имели лицензий в Украине.


      Просроченные лекарства в детдоме в Виннице / Фото с сайта уполномоченного Верховной Рады по правам человека

      Также в плохом состоянии были кроватки и матрасы. У некоторых детей есть лишь полматраца на половину кровати.​


      Кровати в Винницком детдоме / Фото с сайта уполномоченного Верховной Рады по правам человека

      Директор детдома Надежда Андриевская заявила, что во время проверки на работе не было ни ее, ни заместителей. Омбудсмен пришел в 8:30, а работать они начинают с 9:00.

      По мнению Андриевской, за ее 13 лет работы в этом учреждении было много сделано, но "маленькие недостатки перечеркивают всю работу".

      Сало лежало не рядом с лекарствами, а в морозильнике. Что касается лекарств – у нас были просрочены только четыре препарата, все остальные нормальные. Мы эти лицензии заказали, но медсестра от волнения их не предоставила,
      – заявила она.


      Директор детдома Надежда Андриевская / Фото vlasno.info

      Отметим, что одним из нарушений является то, что на здании отсутствует вывеска с полным названием – "Винницкий областной специализированный дом ребенка с поражением центральной нервной системы и нарушениями психики Винницкого облсовета".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Новости семьи Винница Дети и несовершеннолетние
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