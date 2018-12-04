Таран "Яны Капу": как Россию подставила одна блондинка, или Романтическая история в скринах

Пока мир рассматривает варианты введения дополнительных санкций против России за нападение на украинские корабли, журналисты 24 канала расскажут вам, кому РФ будет обязана усилению международного давления.

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О каком видео идет речь?

О том, на котором зафиксировано, как пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море, который переходил из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

Видео нападения на украинский буксир:

Как стало понятно из позднее опубликованных записей переговоров российских моряков, во время этой атаки российские пограничные корабли столкнулись друг с другом и получили серьезные повреждения, а ход событий, вероятно, контролировался заместителем главы пограничной службы ФСБ Геннадием Медведевым.

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Кто слил видео тарана в сеть?

Дама по имени Ольга Суркова. Какое отношение она имеет к кораблю ВМС России? Ни какого. Но именно с нее начинается увлекательная и драматическая история об искренних симпатиях, дружбе и предательстве Украины. Но начнем с начала.

В начале этой осени Суркова переехала в Крым из российского Челябинска.

Сын теперь учится в оккупированном Крыму. Где ему специально подыскали учебное заведение с военной кафедрой.

Сняла квартиру, по ее собственным признаниям в соцсетях – у граждан Украины, и начала привыкать к преимуществам жизни в оккупированном Крыму, по-детски удивляясь особенностям южного края.

Как видно со скринов страницы Сурковой, ее радует и быт...

... и доступность разнообразных фруктов...



... и сам факт качественных изменений в жизни.

При этом, как понятно из ее слов, сам Крымской полуостров она считает не столько оккупированным, сколько "под шумок" спасенным.

Откуда она взяла видео?

От своего знакомого Сергея Винниченко, тоже из Челябинска.

Но Крым Винниченко также любит, часто там бывает и поддерживает активные связи с различными военнослужащими и чиновниками разных уровней, и бывшими коллегами. Здесь стоит отметить, что Винниченко – бывший сотрудник ФСБ, в пограничных войсках.



Так выглядит страница Винниченко в Facebook

Сейчас он занимается пошивом военной формы для разных структурных подразделений. Является активным участником различных общественных организаций и движений, которые объединяют бывших военных, сотрудников спецслужб и тому подобное. За что, собственно, и до сих пор остается уважаемым лицом в кругу российских силовиков.

У Сергея Винниченко достаточно близкие отношения с Сурковой. Анализ активности в соцсетях, который провели активисты ГО "Оберег", показал, что, скорее всего, их объединяет не только работа.

К чему здесь предательство Украины?

Потому что именно предатель и помог получить Винниченко видео. С помощью анализа контактов Винниченко 25 ноября (когда Россия захватила наши катера), активисты вычислили человека, который передал видео, что снималось с палубы боевого катера РФ "Дон" для отчета руководству.

Видео передал 47-летний Геннадий Гуськов.



Геннадий Гуськов

По данным ВМС Украины, проходил военную службу в Военно-морских силах на территории Крыма. До оккупации служил в Бахчисарае, был главным старшиной автомобильной роты подвоза горючего. После оккупации не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора, перешел на военную службу к российским оккупантам. Летом в Николаевское областное управление СБУ было передано сообщение о его дезертирстве и измене – № 205 от 28.07.14.



Гуськов часто выкладывает совместные фото с "зелеными человечками"

Сейчас Гуськов – военнослужащий 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота. Эта бригада участвовала в нападении на наши катера 25 ноября.

Среди личного состава всех вооруженных террористов было распространено видео тарана буксира "Яны Капу". Получив это видео, с целью выслужиться перед знакомым, Гуськов перебросил его Винниченко. Тот, в свою очередь, чтобы поразить женщину, перекинул видео ей. Она, для информирования родителей, залила видео на свой канал. Так, один из доводов международного преступления России, попал и в общий доступ,

– пояснил активист ОО "Оберег" Вадим Лабас.

При этом Суркова даже не сразу поняла, что именно она выложила в открытый доступ.

То, что это видео является доказательством преступления, совершенного ее государством, не поняла, кажется и до сих пор.

Почему она подставила всю Россию?

По факту, она с искренней гордостью за действия российских военных, предоставила доказательства того, что они нарушили не только нормы международного права, но и российские законы.

Во-первых, россияне не имели права захватывать корабли – в любых территориальных водах гарантированное право мирного прохода кораблей и судов всех государств, согласно Конвенции ООН по морскому праву. Вод вокруг оккупированного Крыма, на которые незаконно претендует Россия, это тоже касается.

Международная группа расследователей Bellingcat, на основе данных о местоположении кораблей, подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" состоялся за пределами 12-мильной зоны от побережья Крыма.

Уголовные обвинения украинцам выдвинули вопреки международному праву, которое определяет их статус как военнопленных. Сам факт обвинения в "нарушении российской границы" тоже нарушает заключенные Россией договоры – по украино-российским Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, "торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства". Этот документ – действующий. Поэтому Россия должна придерживаться его норм. Точнее – должна была бы, если бы была страной, которая хоть как-то учитывает международное право, ратифицированные ею договоры, взятые на себя обязательства или другие бюрократические формальности.

Кроме того, коллектив издания InfoResist сделав анализ норм российского законодательства, которым государство-агрессор объясняет захват украинских кораблей, пришли к выводу, что не просто нарушили их все. Обстрел кораблей с использованием вертолетов и самолетов в нейтральных водах, ранение украинских военнослужащих, переброска на корабле спецназа с последующим захватом подпадает под статью 221 УК РФ "О пиратстве" и с Резолюцией ГА ООН №3314 от 14 декабря 1974 года квалифицируется как акт международной агрессии.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских военных моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.