Украина потеряла еще одного защитника – младшего лейтенанта 24-й бригады 31-летнего Тараса Матвеева. Он погиб возле села Троицкое, Луганской области. Жизнь Тараса оборвала мина, когда он спасал побратимов из горящего блиндажа.

Каким украинского защитника всегда будут помнить близкие и друзья – читайте далее в материале 24 канала.

Обратите внимание На Донбассе погиб Тарас Матвеев – основатель поисковой инициативы Майдана

Последнее пост героя в Фейсбуке было 7 июля 2020. Уже через 3 дня, 10 июля, он погиб.

Млеет Степь Донбасса в ожидании пожаров и освобождения,

– написал тогда Матвеев.

"Даже в трудные моменты думал о других"

Побратим погибшего Юрий Герун рассказал, что за несколько дней до смерти Матвеев переписывался с ним.

"Он мне написал по поводу того, что надо помочь одному из бойцов с Кубани – он не оформлен, его хотят депортировать. Даже в такие моменты, когда он на передовой и является командиром взвода, он думал не о себе больше, а о других" – сказал побратим.

Я спрашивал или обстреливают. Он говорил, что есть обострение,

– отметил Герун.

Матвеев писал, что осенью приедет в отпуск домой. Однако случилось не так, как он планировал.



Тарас Матвеев / Фото с фейсбук-сттраницы героя

"Это человек большого масштаба"

По словам его друзей, несмотря на веселый и общительный характер, Матвеев был очень серьезным и ответственным.

"По моему мнению, такие люди вообще должны стать основой для новой украинской элиты. Политически он был очень подкованным, но выбрал профессию военного, так как не видел выхода в этой ситуации, что сложилась в стране. Кроме того, чтобы защищать (страну – 24 канал) с оружием в руках", – заверил Герун.

Тарас был участником Революции Достоинства, позже стал волонтером. Затем записался добровольцем в "Карпатскую Сечь", подписал контракт с 24-й бригадой имени Короля Даниила. Прошел путь от рядового до офицера.



Тарас Матвеев с побратимами из "Карпатской Сечи" / Фото с фейсбук-страницы героя

Есть такие люди, которых встречаешь и чувствуешь радость – это как праздник. Это человек большого масштаба на самом деле был,

– знакомый погибшего Андрей Либыч.

В мирной жизни Тарас Матвеев был журналистом. Кроме того, организовывал этнофестиваль "Ивана Купала в древнем Удече". Любил популяризировать украинское, родное. Делал патриотические вышколы для молодежи и заряжал своей энергией всех вокруг.

Матвеев с друзьями на этнофестивале / Фото с фейсбук-страницы героя

"Невозможно вместить его миссию и его жизнь только в том, что он защищал Украину. Это человек очень острого ума, с невероятно большим сердцем, которое могло вместить очень много всего", – сказал подруга Матвеева Роксолана Савчин.

Тарас Матвеев был большим книголюбом

Роксолана Савчин рассказала, что ее друг очень любил читать Ремарка, как и она. Каждый год в день рождения писателя они поздравляли друг друга. Однако в этом году произошло не так, как обычно.

"Я вспомнила, что 28 числа был день рождения, я не поздравила его. Открыла книгу "Триумфальная арка". Думала 2 дня назад, что надо ее сфотографировать и прислать ему. Так и не прислала", – поделилась воспоминанием Савчин.

Справка. Прощание с героем состоится во Львове 14 июля в гарнизонного храма Петра и Павла.



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