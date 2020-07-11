"Человек большого масштаба": теплые воспоминания друзей погибшего героя Тараса Матвеева
Украина потеряла еще одного защитника – младшего лейтенанта 24-й бригады 31-летнего Тараса Матвеева. Он погиб возле села Троицкое, Луганской области. Жизнь Тараса оборвала мина, когда он спасал побратимов из горящего блиндажа.
Каким украинского защитника всегда будут помнить близкие и друзья – читайте далее в материале 24 канала.
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Последнее пост героя в Фейсбуке было 7 июля 2020. Уже через 3 дня, 10 июля, он погиб.
Млеет Степь Донбасса в ожидании пожаров и освобождения,
– написал тогда Матвеев.
"Даже в трудные моменты думал о других"
Побратим погибшего Юрий Герун рассказал, что за несколько дней до смерти Матвеев переписывался с ним.
"Он мне написал по поводу того, что надо помочь одному из бойцов с Кубани – он не оформлен, его хотят депортировать. Даже в такие моменты, когда он на передовой и является командиром взвода, он думал не о себе больше, а о других" – сказал побратим.
Я спрашивал или обстреливают. Он говорил, что есть обострение,
– отметил Герун.
Матвеев писал, что осенью приедет в отпуск домой. Однако случилось не так, как он планировал.
Тарас Матвеев / Фото с фейсбук-сттраницы героя
"Это человек большого масштаба"
По словам его друзей, несмотря на веселый и общительный характер, Матвеев был очень серьезным и ответственным.
"По моему мнению, такие люди вообще должны стать основой для новой украинской элиты. Политически он был очень подкованным, но выбрал профессию военного, так как не видел выхода в этой ситуации, что сложилась в стране. Кроме того, чтобы защищать (страну – 24 канал) с оружием в руках", – заверил Герун.
Тарас был участником Революции Достоинства, позже стал волонтером. Затем записался добровольцем в "Карпатскую Сечь", подписал контракт с 24-й бригадой имени Короля Даниила. Прошел путь от рядового до офицера.
Тарас Матвеев с побратимами из "Карпатской Сечи" / Фото с фейсбук-страницы героя
Есть такие люди, которых встречаешь и чувствуешь радость – это как праздник. Это человек большого масштаба на самом деле был,
– знакомый погибшего Андрей Либыч.
В мирной жизни Тарас Матвеев был журналистом. Кроме того, организовывал этнофестиваль "Ивана Купала в древнем Удече". Любил популяризировать украинское, родное. Делал патриотические вышколы для молодежи и заряжал своей энергией всех вокруг.
Матвеев с друзьями на этнофестивале / Фото с фейсбук-страницы героя
"Невозможно вместить его миссию и его жизнь только в том, что он защищал Украину. Это человек очень острого ума, с невероятно большим сердцем, которое могло вместить очень много всего", – сказал подруга Матвеева Роксолана Савчин.
Тарас Матвеев был большим книголюбом
Роксолана Савчин рассказала, что ее друг очень любил читать Ремарка, как и она. Каждый год в день рождения писателя они поздравляли друг друга. Однако в этом году произошло не так, как обычно.
"Я вспомнила, что 28 числа был день рождения, я не поздравила его. Открыла книгу "Триумфальная арка". Думала 2 дня назад, что надо ее сфотографировать и прислать ему. Так и не прислала", – поделилась воспоминанием Савчин.