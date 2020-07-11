Российские наемники продолжают ежедневно обстреливать Донбасс и убивать украинских героев. Во время обстрелов погиб боец Тарас Матвеев со Львовщины. Военный был основателем "Поисковой инициативы Майдана".

Тарас Матвеев служил в 24-ей отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, сообщает 24 канал.

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Военный комиссар Львовского областного военного комиссариата Александр Тищенко в фейсбуке написал, что младший лейтенант погиб во время обстрелов.

Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас,

– добавил Тищенко.

Что известно о погибшем

Тарас Матвеев родом из Жидачевского района Львовской области. Воин был основателем "Поисковой инициативы Майдана" – организации, которая одной из первых начала искать пропавших революционеров во время Евромайдана. Матвеев был активистом, депутатом и волонтером.

Национальный музей Революции Достоинства в фейсбуке опубликовал слова Тараса, которые запомнятся надолго:

"Пока дышу, надеюсь! Я долго молчал и слушал. Пока стало невыносимо молчать. Пишу, потому что должен. Перед совестью и людьми, которых уважаю. Последние 5 лет я не знаю покоя. Начиная от Майдана, транзитом через волонтерское и добровольческое движение, участие в самоуправлении и вплоть до нынешней службы в ВСУ. Я сознательно выбрал путь постоянных потрясений и вызовов отвергнув прежний образ жизни, медийную карьеру и даже давние мечты. ...Я пошатнулся, но не упал. Все еще в пыльных берцах и при деле. До последнего надеюсь, что украинцы не разменяют свободу на деньги и не побоятся ответственности за свои поступки. Dum spiro spero, общество!".

Последнее сообщение Тараса в Фейсбуке было 7 июля.

Млеет степь Донбасса. В ожидании пожаров и освобождения,

– написал военный.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.