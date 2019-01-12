Тарас Степаненко решил заняться боксом: видео

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Тарас Степаненко не теряет свое время перед собранием донецкого клуба. Находясь еще в отпуске, футболист проводит активные тренировки.

Тарас пришел в киевский зал к тренеру по боксу Егору Голубу, где и провел тренировку.

Читайте также: Ряды "Шахтера" может пополнить опытный нападающий

Степаненко активно отрабатывал удар правой и левой рукой. Видео тренировки в свое Instagram опубликовал тренер Егор Голуб.

Отметим, что уже 22 января "Шахтер" проведет первый спарринг после зимнего отпуска. "Горнякам" будет противостоять хорватский "Хайдук".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram