Тарас Степаненко решил заняться боксом: видео
Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Тарас Степаненко не теряет свое время перед собранием донецкого клуба. Находясь еще в отпуске, футболист проводит активные тренировки.
Тарас пришел в киевский зал к тренеру по боксу Егору Голубу, где и провел тренировку.
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Степаненко активно отрабатывал удар правой и левой рукой. Видео тренировки в свое Instagram опубликовал тренер Егор Голуб.
Отметим, что уже 22 января "Шахтер" проведет первый спарринг после зимнего отпуска. "Горнякам" будет противостоять хорватский "Хайдук".
Источник: 24 Канал
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