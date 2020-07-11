Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на 54,6%. Комиссия должна была рассматривать вариант о повышении тарифа вдвое, однако от такой динамики отказались.

Такое решение комиссия приняла, чтобы обеспечить наличие денег в "Укрэнерго" для погашения долга перед производителем электроэнергии из возобновляемых источников – госпредприятием "Гарантированный покупатель". Об этом сообщает Интерфакс – Украина.

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Как вырастет тариф

НКРЭКП с 1 августа увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%. Если раньше было 155,4 гривны за мегаватт-час, то станет 240,23 гривны за мегаватт-час.

При этом проект решения, который рассматривался на заседании, предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 гривны за мегаватт-час. Первым предложением НЭК довести тариф до 604,51 гривны за мегаватт-час. Снизить тариф удалось благодаря планам НЭК взять кредит у международных финансовых организаций, что позволит снизить нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным меморандумом.

Глава регулятора Валерий Тарасюк сообщил, что "Укрэнерго" проведет дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлеченных кредитных средств.

О том, что происходит на рынке электроэнергии и почему украинцы должны за это платить, советуем прочитать в материале по ссылке.

Возрастет ли цена для населения

Ранее член НКРЭКП Дмитрий Коваленко заявлял, что регулятор предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 киловатт в час. Мол, так надеются решить проблему с "зелеными" тарифами.

В плане было:

повысить льготный тариф за первые 100 киловатт в час электроэнергии для населения с 90 копеек до 1,68 гривны за киловатт в час. Это позволит получать дополнительно 12 миллиардов гривен в год;

в течение 2 – 5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности. Однако одновременно поддержать уязвимые категории потребителей. Это решение позволит дополнительно собрать более 38 миллиардов гривен.

В Нацкомиссии опровергли это заявление, мол, были представлены лишь возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии. В то же время премьер Денис Шмыгаль уверяет, что правительство не планирует поднимать тариф на электроэнергию для населения в 2020 году. По его словам, это очень важный вопрос и он находится на контроле у ​​Президента Украины Владимира Зеленского.