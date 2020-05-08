Тариф COVID-19: больных будут лечить бесплатно, а врачам заплатят больше

После многочисленных жалоб на обещанные 300%, которые врачи не получили, правительство меняет механизм, приняв 4 пакета финансирования борьбы с коронавирусом.

Пока идет расследование, почему медики, которые борются с коронавирусом, не получили обещанную доплату за март, разработали новый механизм за апрель, чтобы избежать этих проблем. В программу медицинских гарантов добавили еще 4 пакета. Какое финансирование предусмотрели в новых пакетах и ​​кто за это ответственен – ​​рассказываем в материале 24 канала.

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Как теперь будут финансировать больницы и работу медиков

С 1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. Согласно ей, медучреждения должны получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. В программу медицинских гарантий добавили еще 4 пакета, которые касаются борьбы с коронавирусом. Теперь доплаты медикам и оплату лечения украинцев, больных коронавирусом, будет осуществлять Национальная служба здоровья.

С 1 апреля зарплату вложено в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья в течение одного-двух дней подпишет все договоры и в ближайшее время перечислят все средства,

– сказал министр Степанов.

Ввели 4 новых пакета финансирования борьбы с COVID-19 для транспортировки, диагностики и лечения: 3 постоянные и 1 временный. Об этом на онлайн-брифинге рассказала руководительница НСЗУ Оксана Мовчан, передает 24 канал.



Мобильные бригады в Украине / Житомирская ОГА

Повышенное финансирование для бригад экстренной помощи. Размер финансирования зависит от нагруженности на область.

Финансирование работы мобильных бригад, которые выезжают по направлению врача. Мобильные бригады приезжают к человеку домой и проводят тест. Размер финансирования зависит от количества человек в бригаде при расчете, что одна бригада осуществляет не менее 150 выездов в месяц.

Финансирование стационарных учреждений, где могут оказывать помощь пациенту с коронавирусом. Важно, что таким заведениям будут платить независимо от того, есть ли у них пациенты или нет. Они будут получать аванс, чтобы приобрести необходимые лекарства и подготовиться. Руководительница НСЗУ сравнивает такие медицинские учреждения с пожарными станциями, которые расположены географически по всей стране и готовы в любой момент отправить бригаду. Так и больницы должны получать финансирование, чтобы иметь все необходимое для принятия пациентов с COVID-19 даже в случае вспышки пандемии.

Во все эти три пакета заложены доплаты медикам и другим работникам, которые борются с коронавирусом в размере до 200-300%. То есть отдельно на экстренную службу, мобильные бригады и медработников в стационаре, начиная с апреля. Доплаты за апрель НСЗУ в течение нескольких дней должна направить в медучреждения, с которыми подписала контракт.



Кроме того, эти пакеты медицинских гарантий предусматривают, что лечение больных COVID-19 будет бесплатным. И это учитывает расходы на лекарства.

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Вводят также временный 4 пакет финансирования. Он будет действовать в течение апреля. За счет этих средств заплатят за услуги больницам, которые приняли пациентов с COVID-19, но не вошли в перечень 240+, утвержденный Минздравом.

Оксана Мовчан рассказывает, что в апреле система еще налаживала свои процессы, поэтому многие больницы привлекались к борьбе. Они не получили за это доплат, но в мае НСЗУ направит деньги в такие больницы. Зато с 1 мая больницы, которые не входят в перечень 240+, то есть которые отвели под борьбу с коронавирусом, не смогут принимать таких пациентов.

Это (прием пациентов с коронавирусом – 24 канал) будет запрещено с 1 мая, мы не хотим, чтобы пациентов везли во все больницы, которые есть в стране. Это бы привело к заражению пациентов с другими болезнями или заражения врачей, которые не будут готовы к этому и без необходимой защиты,

– рассказала Оксана Мовчан.

От чего зависит размер доплаты?

Надбавки до 300 и 200% не означают, что именно столько доплатят. Кому будут начислять надбавку и в каком размере, решает руководитель медицинского учреждения. Принимают во внимание категорию, стаж и сложность условий труда.

Почему предыдущая модель финансирования провалилась

За март до 300% от оклада медикам выплачивали областные государственные администрации, которые получили деньги от государства из Фонда борьбы с COVID-19. Важно заметить, что доплаты начислялись от размера оклада, а не зарплаты как это должно быть в апреле. Оклад обычно близок к минимальной зарплаты у медиков. Но даже эти деньги получили не все. А кто получил, жалуются на низкую сумму. В нескольких городах медики вышли на протесты.

В Украине уже пообещали провести расследование. В Кабмине уверяют, что деньги пошли в регионы давно и что задержка на местах. За март перечислили 905 миллионов гривен при необходимости 181 миллиона.

Мы дали средств значительно больше, чем была необходимость. Наш анализ показывает, что не все департаменты здравоохранения сработали правильно. Поэтому прошу губернаторов инициировать служебное расследование по начислению заработной платы работникам, которые борются с коронавирусом,

– отметил Шмыгаль.

На местах, пояснил министр Степанов, начали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, в котором говорится об оплате фактически отработанных часов. Поэтому медики и получили такие низкие доплаты.



Доплата медсестре / Фото Ольга Сердюк

Минздрав обещает, что все деньги за март медики и другие, кто борется с COVID-19 получат до 8 мая. Если нет, то призывают обратиться на горячую линию Минздрава.

Сколько медиков и больниц борются с коронавирусом

В марте количество работников, которые боролись с COVID-19 составило 5 435 вобщем, по словам министра здравоохранения. А медицинских учреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом – 242. Это больницы "первой волны". Всего в Украине 66 тысяч койко-мест, из них 12 тысяч – инфекционных и 1 870 аппаратов ИВЛ. С подробной статистикой по каждой больнице можно ознакомиться на сайте НСЗУ.

Достаточно ли в Украине аппаратов ИВЛ и какое количество больных выдержит украинская медицина – в материале Аппараты ИВЛ: как работают, сколько стоят и достаточно ли их в Украине.

Каждый пятый больной коронавирусом в Украине – медик. Это один из самых высоких показателей в мире. Всего в Украине уже 2 660 работников медицинской сферы заболели COVID-19

В Центре общественного здоровья рассказали об основных причинах, повлекших распространение инфекции среди врачей.

Вероятные причины инфицирования врачей:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;

недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Сколько зарабатывают медики в Украине

Медицинские работники получают самые низкие зарплаты в Украине. По данным Госстата в феврале их средняя зарплата была 7 471 гривна при том, что средняя зарплата во всех отраслях составляла в то время 10 847 гривен.

В рамках второго этапа медицинской реформы, врачи должны были получить существенное повышение к зарплате. Однако получилось все наоборот. Увеличение заработной платы медицинским работникам возможно лишь в тех заведениях, где нет дефицита финансирования. При этом работникам больниц, где есть недофинансирование, заработные платы могут наоборот снизить.

Об этом ранее сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

В тех заведениях, которые испытывают недостаток финансирования может быть повышение уровня заработной платы. Это будет решаться на уровне руководства конкретного заведения. Что касается 984 больниц, которые имеют дефицит финансирования, то у них может быть снижение заработных плат,

– Максим Степанов, глава Минздрава.

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Однако позже Степанов на брифинге рассказал, что для повышения зарплат медицинским работникам нужно выделить дополнительные 11 миллиардов гривен и тогда зарплаты до конца 2020 года вырастут на 50%.