Тариф на транзит российского газа через Украину поднимут

Украина и Россия предварительно договорились, что в новом контракте на транзит российского газа в Европу будет увеличена стоимость этого транзита.

"В связи с тем, что у нас есть определенное уменьшение объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку (газа)", – заявил 21 декабря на брифинге министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Важно: Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов, руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, конечно уже определит регулятор. Регулятор посчитает, возьмет входные данные. Но есть четкое понимание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен,

– подчеркнул министр.

Что известно о контракте по транзиту российского газа

21 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины в Европу и урегулировании взаимных требований. Заметим, что протокол – это еще не заключенный контракт на транзит газа .

. Россия также согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража по газовому делу. Этот долг Украины получит деньгами.

по решению Стокгольмского арбитража по газовому делу. Этот долг Украины получит деньгами. В то же время Украина и Россия отказались от других судебных споров по газу.

Новый контракт по транзиту газа стороны подпишут сроком на 5 лет с возможностью продлить его до 10 лет.

Стоимость транзита газа возрастет.

Минимально гарантированный объем транзита газа составит: