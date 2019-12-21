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      Тариф на транзит российского газа через Украину поднимут

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      Оржель анонсировал увеличение тарифа на транзит российского газа через Украину / Министерство энергетики

      Украина и Россия предварительно договорились, что в новом контракте на транзит российского газа в Европу будет увеличена стоимость этого транзита.

      "В связи с тем, что у нас есть определенное уменьшение объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку (газа)", – заявил 21 декабря на брифинге министр энергетики Украины Алексей Оржель.

      Важно: Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа

      Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов, руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, конечно уже определит регулятор. Регулятор посчитает, возьмет входные данные. Но есть четкое понимание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен,
      – подчеркнул министр.

      Что известно о контракте по транзиту российского газа

      Минимально гарантированный объем транзита газа составит:

      • 65 миллиардов кубометров в 2020 году;
      • 40 миллиардов кубометров в 2021 году;
      • 40 миллиардов кубометров в 2022 году;
      • 40 миллиардов кубометров в 2023 году;
      • 40 миллиардов кубометров в 2024 году.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газпром Нафтогаз Газ Газовый контракт Алексей Оржель Тарифы на газ Министерство энергетики и защиты окружающей среды Рынок газа
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