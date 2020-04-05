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      Тарифы на газ в апреле 2020: сколько заплатят украинцы

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      Тарифы на газ в апреле 2020 / Колаж 24 каналу

      Нафтогаз назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения. Мы узнали, как формируется сумма, которую украинцы получат в платежках в апреле.

      В апреле украинцам придут две платежки за газ. Одна за объем потребленного газа в марте, а другая за транспортировку газа в апреле.

      Сколько заплатят украинцы?

      Тариф в первой платежке, то есть за потребленный газ, у всех одинаковый и составляет 4,33 гривны за кубометр потребленного газа.

      О других тарифах Тарифы на электроэнергию 2020: сколько заплатят украинцы

      В марте украинцы заплатили за потребленный в феврале газ по тарифу 5 гривен за кубометр. Это на 13,5% дороже цены в в апрельских платежках.

      Как определяется тариф за потребленный газ?Цену устанавливает Нафтогаз ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом, к оптовой цене добавляют НДС, наценку газ сбытов и Укртрансгаза.

      Цена во второй платежке, то есть за транспортировку, отличается в разных областях и даже районах области. В марте дешевле всего будут платить в Киеве – 0,34 гривны за кубометр газа, а дороже всего в части Львовской области – 2,39 гривны.

      Как определяется тариф за транспортировку газа?Транспортировка в разных городах обходится по-разному. Чем меньше город, тем выше цена на платежку за распределение газа. В селах плотность населения низкая, поэтому себестоимость транспортировки возрастает. Вот почему жители сел и поселков, а также малых городов будут платить больше. Зато в Киеве, где плотность населения самая высокая, цена – самая низкая.

      В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому нужно больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП,
      говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

      О других тарифах Тарифы на электроэнергию для предприятий 2020: как формируется цена

      Смотрите на карте сколько заплатят за транспортировку газа жители разных городов в апреле. Цифры, актуальные на апрель, выделенные синим цветом.

      Тарифи на газ для населення
      Тарифы на транспортировку газа для населения / Инфографика 24 канала

      Заплатят все

      Украинцы, которые не потребляли газ в марте или апреле, все равно заплатят. Не за потребленный газ, а за его транспортировку. Все из-за того, что для вас подсчитали сколько вы потребили за период с 1 октября 2018 по 31 сентября 2019. Поделили все на 12 месяцев, а затем это количество кубометров умножили на местный тариф. Так получилась фиксированная цена за транспортировку, которая не зависит от того, потребляете ли вы сейчас газ или нет.

      Разберем цену на примере.
      Допустим, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 5 000 кубометров газа, в марте заплатит 142 гривны за распределение газа. Предположим, что в марте он потребил 600 кубометров по тарифу 4,33 гривен. Добавим цену за потребленный газ к цене за транспортировку и в двух платежках увидим общую сумму 2 740 гривны.

      О других тарифах Тарифы на воду в 2020 году: сколько будут платить украинцы

      Зачем одну платежку разделили на две?Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Газ добывают одни, а перевозят его другие. Поэтому и деньги надо разделить. Теоретически, это создаст свободный рынок, ведь украинцы сами могут выбирать поставщика газа. С ростом конкуренции на этом рынке, цена будет падать, а качество будет улучшаться. Но все это только в теории. На практике предприятия просто разделились условно на облгаз и облгаз сбыт. То есть юридически это две разные компании, но фактически владелец один.

      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Новости Украины Цены Публикации Статьи Тарифы на газ Тарифы
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