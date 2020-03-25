Тарифы на электроэнергию для предприятий 2020: как формируется цена

Цена на электроэнергию для предприятий нестабильна. Регулятор в марте установил новые тарифы на распределение электроэнергии. Как формируется цена и сколько заплатят в различных областях Украины – в материале сайта 24 канала.

Как формируется цена на рынке электроэнергии?

С 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии. Население этого не почувствовало, поскольку для них и дальше действуют льготные тарифы. Однако для предпринимателей многое изменилось.

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Новый рынок – это европейская модель, которая успешно работает в европейских государствах, среди которых Германия, Франция, Чехия и скандинавские страны.

Нет фиксированных цен на электроэнергию для предприятий, как это есть для населения. Теперь предприятия и поставщики могут заключать договоры, в которых цена на электроэнергию привязана к оптовым ценам на электроэнергетических биржах.

На оптовые цены влияют три фактора:

На бирже. Ее формирует рынок, то есть если спрос превышает предложение, то цена возрастает, если же предложение превышает спрос – цена падает.

Ее формирует рынок, то есть если спрос превышает предложение, то цена возрастает, если же предложение превышает спрос – цена падает. Маржа поставщика , то есть наценка, которую поставщик устанавливает за свои услуги.

, то есть наценка, которую поставщик устанавливает за свои услуги. Надбавка за балансировку. Это сумма, которую платит предприятие, если объем потребленной электроэнергии за определенный период значительно отличается от согласованного с поставщиком.

Что было до этого?До 1 июля 2019 года все предприятия, которые генерировали электроэнергию продавали ее Государственному предприятию "Энергорынок". При этом цену устанавливало государство. После этого поставщики покупали у "Энергорынка" электроэнергию, чтобы поставлять потребителям по одинаковой цене. Несовершенство такой системы заключалось в том, что цену искусственно создавал НКРЭКУ (регулятор) и она не была рыночной.

С тарифами на распределение электроэнергии несколько проще, ведь их устанавливает НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

Тарифы на распределение электроэнергии

В марте изменились тарифы на распределение электроэнергии. Они отличаются по областям. За первый класс напряжения больше всех платят предприниматели в Донецкой и Херсонской областях, а меньше всех – предприниматели в Киеве, а также Днепропетровской и Запорожской областей. Подробнее смотрите на карте.

*Наведите мышкой или нажмите на область.

На карте мы показали компании, которые традиционно обслуживают области. Это в основном облгазы. Если ваше предприятие обслуживает другая компания, вы вероятно найдете ее в этом списке:

ГП "Региональные электрические сети" – 102,97

ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – 82,24

ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 40,7

АО "Укрзализныця" – 208,67

КП "Городские электрические сети" – 49,39

ЧАО "ПЕЕМ "ЦЭК​​" – 116,79

За второй класс напряжения больше всех платят предприниматели Луганщины. Также дорого это обходится потребителям из Закарпатской, Ивано-Франковской, Черниговской областей. Меньше всех платят предприниматели в Киеве – примерно в 2-3 раза дешевле.

*Наведите мышкой или нажмите на область.

На карте мы показали компании, которые традиционно обслуживают области. Это в основном облгазы. Если ваше предприятие обслуживает другая компания, вы вероятно найдете ее в этом списке:

ГП "Региональные электрические сети" – 340,236

ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – 693,144

ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 716,928

АО "Укрзализныця" – 834,828

КП "Городские электрические сети" – 497,22

ЧАО "ПЕЕМ "ЦЭК" – 693,36

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Кроме этого нужно платить по тарифу на услуги по передаче электрической энергии. Его устанавливает НКРЭКУ. Цена одинакова для всех и в 2020 году составляет 155,40 гривен за мегаватт/час.

Почему население и бизнес платят по-разному?Предприятия потребляют электроэнергию по рыночной цене, поэтому цена нефиксированная и зависит от ряда факторов. Для населения цена не менялась с 2017 года. Есть два основных тарифа (90 и 168 копеек за киловатт/час). Эта цена ниже себестоимости электроэнергии, но пока ее менять не собираются.