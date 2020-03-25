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      Тарифы на электроэнергию для предприятий 2020: как формируется цена

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      Цена на электроэнергию для предприятий нестабильна. Регулятор в марте установил новые тарифы на распределение электроэнергии. Как формируется цена и сколько заплатят в различных областях Украины – в материале сайта 24 канала.

      Как формируется цена на рынке электроэнергии?

      С 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии. Население этого не почувствовало, поскольку для них и дальше действуют льготные тарифы. Однако для предпринимателей многое изменилось.

      Полезно Тарифы на электроэнергию 2020: сколько заплатят украинцы

      Новый рынок – это европейская модель, которая успешно работает в европейских государствах, среди которых Германия, Франция, Чехия и скандинавские страны.

      Нет фиксированных цен на электроэнергию для предприятий, как это есть для населения. Теперь предприятия и поставщики могут заключать договоры, в которых цена на электроэнергию привязана к оптовым ценам на электроэнергетических биржах.

      На оптовые цены влияют три фактора:

      • На бирже. Ее формирует рынок, то есть если спрос превышает предложение, то цена возрастает, если же предложение превышает спрос – цена падает.
      • Маржа поставщика, то есть наценка, которую поставщик устанавливает за свои услуги.
      • Надбавка за балансировку. Это сумма, которую платит предприятие, если объем потребленной электроэнергии за определенный период значительно отличается от согласованного с поставщиком.

      Что было до этого?До 1 июля 2019 года все предприятия, которые генерировали электроэнергию продавали ее Государственному предприятию "Энергорынок". При этом цену устанавливало государство. После этого поставщики покупали у "Энергорынка" электроэнергию, чтобы поставлять потребителям по одинаковой цене. Несовершенство такой системы заключалось в том, что цену искусственно создавал НКРЭКУ (регулятор) и она не была рыночной.

      С тарифами на распределение электроэнергии несколько проще, ведь их устанавливает НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

      Тарифы на распределение электроэнергии

      В марте изменились тарифы на распределение электроэнергии. Они отличаются по областям. За первый класс напряжения больше всех платят предприниматели в Донецкой и Херсонской областях, а меньше всех – предприниматели в Киеве, а также Днепропетровской и Запорожской областей. Подробнее смотрите на карте.

      *Наведите мышкой или нажмите на область.

      На карте мы показали компании, которые традиционно обслуживают области. Это в основном облгазы. Если ваше предприятие обслуживает другая компания, вы вероятно найдете ее в этом списке:

      • ГП "Региональные электрические сети" – 102,97
      • ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – 82,24
      • ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 40,7
      • АО "Укрзализныця" – 208,67
      • КП "Городские электрические сети" – 49,39
      • ЧАО "ПЕЕМ "ЦЭК​​" – 116,79

      За второй класс напряжения больше всех платят предприниматели Луганщины. Также дорого это обходится потребителям из Закарпатской, Ивано-Франковской, Черниговской областей. Меньше всех платят предприниматели в Киеве – примерно в 2-3 раза дешевле.

      *Наведите мышкой или нажмите на область.

      На карте мы показали компании, которые традиционно обслуживают области. Это в основном облгазы. Если ваше предприятие обслуживает другая компания, вы вероятно найдете ее в этом списке:

      • ГП "Региональные электрические сети" – 340,236
      • ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – 693,144
      • ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 716,928
      • АО "Укрзализныця" – 834,828
      • КП "Городские электрические сети" – 497,22
      • ЧАО "ПЕЕМ "ЦЭК" – 693,36

      Обратите внимание Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы

      Кроме этого нужно платить по тарифу на услуги по передаче электрической энергии. Его устанавливает НКРЭКУ. Цена одинакова для всех и в 2020 году составляет 155,40 гривен за мегаватт/час.

      Почему население и бизнес платят по-разному?Предприятия потребляют электроэнергию по рыночной цене, поэтому цена нефиксированная и зависит от ряда факторов. Для населения цена не менялась с 2017 года. Есть два основных тарифа (90 и 168 копеек за киловатт/час). Эта цена ниже себестоимости электроэнергии, но пока ее менять не собираются.

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      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Новости Украины Цены Бизнес Публикации Статьи Энергетика Тарифы
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