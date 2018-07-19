Тарифы на перевозку зерна по железной дороге в Украине намного выше, чем в Европе, – аграрии

Инициатива "Укрзализныци" унифицировать тарифы на перевозку различных видов грузов и тем самым поднять тарифы на перевозку – не тот путь, которым надо идти.

Об этом в эфире 5 канала заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Как сообщалось, по мнению грузоотправителей, данная унификация тарифов – не что иное, как скрытый рост тарифов на перевозку, который полностью ляжет на отечественных промышленников перевозящих грузы по железной дороге, в первую очередь это аграрии и металлурги.

При этом расходы отечественных промышленников результате этой инициативы составят около 5 миллиардов гривен.

По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, данная ситуация не может иметь место, поскольку в Украине, по сравнению с Европой, и так высокие тарифы на перевозку зерна.

"Для нас тарифы высокие. На перевозку тонны зерна у нас тарифы намного выше, чем в Европе. И те три класса вагонов: первый, второй, третий, между ними распределение тарифов – это не тот путь к истине, которым надо идти", – заявил Козаченко.