Тарифы на тепло и горячую воду вырастут в Киеве с 1 мая: для кого и на сколько
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повышает тарифы на отопление и горячую воду, которые начнут действовать с 1 мая 2019 года.
Повышение тарифов обусловлено подорожанием газа и воды.
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Подорожание тарифов на тепло будет колебаться от категории пользователей.
Кто и сколько будет платить за централизованное отопление?
Обычное население – 1611,58 гривен за 1 Гкал при наличии счетчика тепла;
обычное население – 38,5 гривен за квадратный метр жилья без счетчика;
бюджетные организации – 1822,40 гривен за 1 Гкал;
религиозные организации – 1630,73 гривен за 1 Гкал;
другие потребители – 1813,69 гривен за 1 Гкал.
Стоимость горячей воды будет также зависеть от категории потребителей и составит от 88,20 до 98,49 гривен за кубометр.
Кто и сколько будет платить за горячую воду?
Населения при наличии подключенного полотенцесушителя – 97,89 гривен за 1 кубометр;
населения без подключенного полотенцесушителя – 90,54 гривен за 1 кубометр;
бюджетные учреждения – 98,49 гривен за 1 кубометр;
религиозные организации – 89,13 гривен за 1 кубометр;
другие потребители – 98,07 гривен за 1 кубометр.
В среднем, для населения цена за отопление выросла почти на 100 гривен, а за горячую воду – на 10 гривен.
Как выросли тарифы на отопление и горячую воду в Киеве
Ранее в Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории и тарифы на услуги по вывозу мусора.