Тарифы на тепло и горячую воду вырастут в Киеве с 1 мая: для кого и на сколько

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повышает тарифы на отопление и горячую воду, которые начнут действовать с 1 мая 2019 года.

Повышение тарифов обусловлено подорожанием газа и воды.

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Подорожание тарифов на тепло будет колебаться от категории пользователей.

Кто и сколько будет платить за централизованное отопление?



Обычное население – 1611,58 гривен за 1 Гкал при наличии счетчика тепла;

обычное население – 38,5 гривен за квадратный метр жилья без счетчика;

бюджетные организации – 1822,40 гривен за 1 Гкал;

религиозные организации – 1630,73 гривен за 1 Гкал;

другие потребители – 1813,69 гривен за 1 Гкал.

Стоимость горячей воды будет также зависеть от категории потребителей и составит от 88,20 до 98,49 гривен за кубометр.

Кто и сколько будет платить за горячую воду?



Населения при наличии подключенного полотенцесушителя – 97,89 гривен за 1 кубометр;

населения без подключенного полотенцесушителя – 90,54 гривен за 1 кубометр;

бюджетные учреждения – 98,49 гривен за 1 кубометр;

религиозные организации – 89,13 гривен за 1 кубометр;

другие потребители – 98,07 гривен за 1 кубометр.

В среднем, для населения цена за отопление выросла почти на 100 гривен, а за горячую воду – на 10 гривен.



Как выросли тарифы на отопление и горячую воду в Киеве

Ранее в Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории и тарифы на услуги по вывозу мусора.