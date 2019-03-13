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      Тарифы на тепло и горячую воду вырастут в Киеве с 1 мая: для кого и на сколько

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      С 1 мая 2019 тарифы на отополение и горячую воду вырастут в Киеве - для кого и на сколько
      В Киеве вырастут тарифы на тепло и горячую воду с 1 мая / Коллаж 24 канала

      Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повышает тарифы на отопление и горячую воду, которые начнут действовать с 1 мая 2019 года.

      Повышение тарифов обусловлено подорожанием газа и воды.

      Читайте также: В Украине снова поднимут цены на горячую воду и отопление: когда и на сколько

      Подорожание тарифов на тепло будет колебаться от категории пользователей.

      Кто и сколько будет платить за централизованное отопление?

      Обычное население – 1611,58 гривен за 1 Гкал при наличии счетчика тепла;
      обычное население – 38,5 гривен за квадратный метр жилья без счетчика;
      бюджетные организации – 1822,40 гривен за 1 Гкал;
      религиозные организации – 1630,73 гривен за 1 Гкал;
      другие потребители – 1813,69 гривен за 1 Гкал.

      Стоимость горячей воды будет также зависеть от категории потребителей и составит от 88,20 до 98,49 гривен за кубометр.

      Кто и сколько будет платить за горячую воду?

      Населения при наличии подключенного полотенцесушителя – 97,89 гривен за 1 кубометр;
      населения без подключенного полотенцесушителя – 90,54 гривен за 1 кубометр;
      бюджетные учреждения – 98,49 гривен за 1 кубометр;
      религиозные организации – 89,13 гривен за 1 кубометр;
      другие потребители – 98,07 гривен за 1 кубометр.

      В среднем, для населения цена за отопление выросла почти на 100 гривен, а за горячую воду – на 10 гривен.


      Как выросли тарифы на отопление и горячую воду в Киеве

      Ранее в Киеве выросла квартплата за обслуживание домов и придомовой территории и тарифы на услуги по вывозу мусора.

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      Теги: Новости Украины ЖКХ Энергетика Новости Киева Тарифы
      Источник: 24 канал
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