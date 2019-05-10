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      Тарута заявил коллективу, что после процедуры банкротства ДМК будет работать

      44 Читати новину українською
      Сергей Тарута
      Сергей Тарута / apostrophe.ua

      Днепровский металлургический комбинат продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства.

      Об этом заявил совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута во время встречи с коллективом комбината, сообщает "5 канал". По его словам, несмотря на то, что завод сейчас работает и обеспечен сырьем, процедура банкротства неотвратима из-за агрессивных кредиторов.

      Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она устранена, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался,
      – заверил он.

      Напомним, ранее стали известны подробности, которые свидетельствуют о том, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.

      Так, согласно схеме, озвученной в СМИ, Днепровский металлургический комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации журналистов, связывают с самым Мкртчаном родственные связи. – ред.) на производство продукции. Но после их получения средства были выведены на компанию с кипрской пропиской. В результате завод остался без оборотных средств, что заставило остановить производство.

      Сейчас, после реализации схемы по выводу денег, ее организаторы пытаются повесить долги на ДМК.

      Но Тарута отметил, что проведение процедуры банкротства никак не отразится на производственном процессе.

      "Это не мешает тому, чтобы завод устойчиво работал, приносил доходы предприятию, тем, кто на нем работает, а сам комбинат развивался", – сказал он.

      blog_ava
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      Теги: Днепропетровская область Новости Днепра Сергей Тарута Металургия
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