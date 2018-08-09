Таскала за волосы: в Харькове пьяная медсестра избила ребенка в больнице

В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила малышку за волосы и потащила мыть голову.

Об этом говорится на сайте ТСН.

Читайте также: Из Бориспольской больницы уволили врача-пьяницу

По словам детей, уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно – ругалась в палате, а потом одну из девочек силой поволокла мыть голову. Дети сразу же позвонили своим родителям. Обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу и поняли, что медработница хлебнула прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся.

Однако, даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, а правоохранители забрали медицинскую работницу в участок.

Напомним, относительно недавно в областной детской клинике "Охматдет" правоохранители задержали пьяную врача-педиатра. Женщина находилась на рабочем месте в состоянии видимого алкогольного опьянения.