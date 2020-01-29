Татьяна Чорновол говорит, что сотрудники ГБР силовым приемом скрутили ей ногу

Бывший нардеп Татьяна Чорновол, которая перелезла через забор и пробралась на брифинг ГБР, впоследствии заявила, что сотрудники Государственного бюро скрутили ей ногу. Для этого они якобы использовали прием, который используют, чтобы скручивать ногу.

Заявление о якобы избиении Татьяна Чорнорвол опубликовала в своем фейсбуке. Туда же она прикрепила вывод МРТ для понимания "насколько все серьезно".

К слову: Чорновол поскандалила в ГБР: попала она туда через забор с колючей проволокой – видео

В собственном избиении экс-нардеп обвинила Андрея Калашника – руководителя Управления спецназначения ГБР. Что правда сама Чорновол назвала его просто "лицом с азовской бородой".

В то же время коллега Татьяны Чорновол депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова и вовсе заявила, что той ногу сломали. Да и сделали это уже не сотрудники ГБР, а "титушки".

По ее словам, они сделали это в помещении Государственного бюро расследований просто на глазах у журналистов. Поэтому "слуги народа" должны продемонстрировать неотвратимость наказания, которую в Давосе обещали всему миру.

Что же произошло на брифинге в ГБР

Во время брифинга первого заместителя председателя ГБР Александра Бабикова во вторник, 28 января, разгорелся скандал – его охрана вывела из зала бывшего нардепа Татьяну Чорновол.

В комментарии 24 каналу в пресс-службе ГБР заявили, что Татьяна Чорновол не получала аккредитацию, и, скорее всего, попала в зал с черного хода и перелез через забор.

В Бюро отметили, что действия Чорновол сопровождалось особой дерзостью, а именно: она оказывала сопротивление представителю власти, который пресекал ее хулиганские действия.

Татьяна Чорновол через забор залезла в ГБР: смотрите видео