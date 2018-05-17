Tattoo Collection 2018 в Киеве: все, что нужно знать о масштабном фестивале

Жители и гости Киева уже привыкли, что на ВДНХ регулярно проходят международные и национальные фестивали. Наиболее необычным фестивалем сезона станет Tattoo Collection 2018. С 18 по 20 мая самый масштабный тату-фестиваль Украины соберет более 350 мастеров со всего мира.

Программа фестиваля сформирована таким образом, чтобы он захватывал не только работников тату-индустрии, но и всех без исключения гостей. Чем будет поражать Tattoo Collection 2018 и почему его стоит посетить – читайте в материале.

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Соревнования лучших тату-мастеров

Более 350 мастеров из Украины, Германии, Голландии, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов в течение всех трех дней фестиваля будут соревноваться за кубок Golden Machine. Каждый, кому интересная тема татуировок, может наблюдать за этим зрелищным процессом и оценкам профессионального жюри.

Бесплатные тату

Если вы хоть раз в жизни задумывались над татуировкой, то лучшей возможности осуществить мечту, чем этот фестиваль, не найти. Во-первых, нелегко найти мастеров такого уровня. Во-вторых, у хорошего мастера трудно найти место в графике. В-третьих, шанс сделать хорошую татуировку бесплатно бывает нечасто.

На Tattoo Collection 2018 в Киеве можно сделать бесплатное тату

У вас есть две возможности получить бесплатную татуировку:

1. В отдельной зоне будут делать бесплатные тату по эскизам основателя стиля Old school Нормана Коллинса. Но есть одно "но": узнать, какой эскиз выбрал мастер, можно будет только после того, как тот уже будет на вашем теле. Если вы доверяете вкусу мастера – добро пожаловать в "слепую" зону.

2. Бесплатную татуировку можно сделать на зоне Somersby. Здесь мастер предложит выбрать один из эскизов в виде листочка базилика.

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Музей татуировки

Оказывается, Polish Tattoo Museum – единственный музей татуировки в Центральной и Восточной Европе. Но организаторам удалось привезти его на все три дня фестиваля. Более того, каждый желающий может получить татуировку в стилистике Burman Tattoo от самого основателя музея – Петра Войцеховского.

Самый пирсингованый человек в мире

На фестиваль приглашен особый гость — "железный Рольф" — самый пирсингованый человек в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Тело Рольфа украшает 481 прокол, 20 имплантов, шрамирование, сплит языка, татуировки на глазных яблоках, имплантированные магниты в кончиках пальцев и другие бодимодификации.



Железный Рольф

Велопарад

Второй день фестиваля откроет велопробег татуированных людей. Сопровождать колонну любителей тату будет специальный татуированный патруль и лично глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, который ежегодно приезжает на Tattoo Collection за новой татуировкой. Чтобы присоединиться к велопараду, надо иметь тату, велосипед и приехать в 10 утра к старту – парку Шевченко.

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Брейк-данс и граффити

Tattoo Collection также соберет много интересных спортивно-танцевальных развлечений – в зоне Breaking Battles пройдут соревнования лучших битбоксеров и МС Украины, на открытом микрофоне можно будет попробовать собственные силы в фристайле, в танцевальном батле будут соревноваться 16 команд брейк-дансеров из разных городов Украины. А в граффити-зоне Pabst Blue Ribbon гости фестиваля смогут собственноручно разрисовать минивэны. А еще получить в подарок любое тату, которое можно набить прямо на фестивале.

На Tattoo Collection 2018 будет танцевальная зона

Музыка

Ежегодно Tattoo Collection собирает харизматичных музыкальных гостей. На этот раз хедлайнером фестиваля станет любитель татуировок Сергей Михалок, который вместе со своим новым проектом "Ляпис 98" исполнит песни из самого известного альбома группы "Ляпис Трубецкой" – "Ты кинула". Днем создавать настроение будут диджеи DJ Academy, а вечером – энергичные рок-группы и участники шоу X-Фактор.

Еда

Чтобы хватило сил на такое количество развлечений, на фестивале будут разнообразные фуд-корты: бургеры, хот-доги, буррито, морепродукты, десерты и вегетарианская кухня.

Детская зона

Детей оставлять дома тоже не стоит. В детской зоне они смогут порезвиться на батуте и в ванной с яркими шариками, поиграть в настольные игры, покататься на гироскутере и нанести временное тату или яркий бодиарт.

На Tattoo Collection проведут многочисленные мастер-классы

Мастер-классы

Конечно, на фестивале будут интересные события и для практикующих тату-мастеров. В зоне мастер-классов 18 и 20 мая они смогут узнать все о дезинфекции и стерилизации рабочего места в тату-салоне, а 19 мая научиться стиля Black&Gray в мастера польской студии "Voice of Ink" Сергей Бутенко.

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Благотворительность

10 гривен от каждого проданного билета на фестиваль Tattoo Collection перечислят на счет фонда "Видеть сердцем". Основная цель этой организации – всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями развития, содействие в оказании им комплексной физической, социально-педагогической, психологической, правовой, бытовой помощи. Поэтому на фестивале можно будет не только развлечься и узнать много нового, но и помочь тем, кто в этом нуждается.



Часть денег от фестиваля Tattoo Collection пойдет на благотворительность

Tattoo Collection 2018:

Когда и где – 18-20 мая, ВДНХ

Сколько стоит: от 170 грн / купить билеты