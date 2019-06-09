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      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger

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      Чому тату небезпечні для здоров'я?
      Чому тату небезпечні для здоров'я? / Фото з відкритих джерел

      Популярні (особливо серед молоді) "малюнки" на тілі несуть приховані загрози для організму.

      Небезпеку, яку несуть у собі татуювання, часто недооцінюють. Тепер вчені з'ясували, що татуйована шкіра погано пітніє,
      – повідомляє швейцарське видання Tages Anzeiger.

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      "Команда дослідників під керівництвом психолога Маурі Люткемайєра із Коледжу Альма в американському Мічігані обстежила 10 чоловіків віком 20-22 роки. Для того, щоб порівняти реакцію шкіри кожного з учасників, учені вибрали чоловіків, у яких татуювання були тільки на одному боці тіла. Щоб змусити їхню шкіру пітніти, дослідники використовували хімічну речовину пилокарпін. Потім вони порівняли кількість і склад поту на ділянках шкіри з татуюванням і без. Результат: татуйована шкіра виділяла удвічі менше поту, ніж шкіра без татуювань. При цьому концентрація солі у поті на татуюваннях була майже удвічі вищою", – передає видання.

      Такий взаємозв'язок особливо несприятливий для спортсменів, які мають великі тату:

      Вони не можуть достатньо охолодити своє тіло і мають зважати на можливу втрату працездатності або навіть на ускладнення здоров'я, – йдеться у статті.

      "При нанесенні татуювання голка дістає другого шару шкіри, названого також "дерма". Саме там розміщені наші потові залози", – пояснює видання.

      Фелікс Бертрам, головний лікар дерматологічної клініки та клініки пластичної хірургії в Ленцбурзі та Аарау (Швейцарія), припускає, що "запальна і корозійна реакція татуйованого шару шкіри може – дуже вірогідно – впливати на її здатність виділяти піт", але для того, щоб цей вплив став критичним для терморегуляції, тіло людини, на його думку, має бути вкрите тату на 70-90%.

      Важливішим Бертрам вважає вплив на організм фарбників, які використовуються для тату.

      Одне американське дослідження ще кілька років тому показало, що майже кожне десяте татуювання супроводжується алергічними реакціями. Потерпілі часто упродовж кількох місяців страждають від висипів, свербіжу, набряків, – зазначає видання.

      "У 2013 році німецький експертний журнал Öko-Test вивчив 20 фарб для тату. Кожна третя фарба була серйозно забруднена канцерогенними і потенційно канцерогенними речовинами, а саме: поліциклічними ароматичними вуглеводнями, нітрозамінами, формальдегідами і нікелем", – резюмує Tages-Anzeiger.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Публикации Здоровая жизнь Новости Здоровье Тату
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