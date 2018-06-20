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Татуировки могут привести к неизлечимым болезням

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Татуировки могут вызвать болезни
Татуировки могут вызвать болезни / unsplash.com

Ученые из Британии обнаружили, что проколы и повреждения верхнего слоя кожи могут вызвать тяжелые воспалительные заболевания.

Такую взаимосвязь установили на примере 31-летней женщины из Шотландии, которая жаловалась на сильные боли в колене после сеанса нанесения татуировки, информирует BMJ Case Reports.

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После изучения данных, ученые установили, что после пересадки легких и употребления антибиотиков иммунная система женщины серьезно ослабла.

Из-за антибиотиков частицы краски из-под кожи начали распространяться по соединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления. Последние вызывали слабость в ногах.

Даже специальный курс физиотерапии и препараты, нормализующие работу иммунной системы, не смогли избавиться от болезни.

Ученые предостерегают людей с ослабленным иммунитетом из-за перенесенной болезни не делать себе татуировки.

Фото: Unsplash.

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Теги: LifeStyle Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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