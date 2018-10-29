20:02
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Tayanna неожиданно примерила свадебные платья: фото

      39 Читати новину українською
      Tayanna примерила свадебные платья
      Tayanna примерила свадебные платья / Фото из соцсетей

      Украинская певица Tayanna похвасталась снимками в роскошных свадебных платьях. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram.

      Артистка Tayanna, менее известная, как Татьяна Решетняк, призналась, что мечтает о шикарной свадьбе и хотела бы еще раз примерить нежный образ невесты. Звезда опубликовала серию фото в стильных белых платьях, чем потрясла сеть.

      Читайте также: Это такой смарт-секс, – Tayanna прокомментировала провокационную фотосессию с Аланом Бадоевым

      Иногда я мечтаю о свадьбе и белом платье... Какое из них, на Ваш взгляд, мне больше подходит?
      – обратилась к поклонникам Tayanna.


      Татьяна Решетняк примерила свадебное платье / Instagram


      Tayanna в образе невесты / Instagram


      Певица Tayanna / Instagram

      Роскошные свадебные платья / Instagram


      Tayanna в свадебном платье/ Instagram


      Татьяна Решетняк / Instagram

      Пока неизвестно, почему звезда примерила столько свадебных платьев. В сети подозревают, что так певица Tayanna подбирала наряд для фотосессии или нового клипа. По информации СМИ, артистка не имеет бойфренда и после развода сама воспитывает сына Даниэля. Раньше ей приписывали роман с вокалистом группы KADNAY Филиппом, который является сыном Дмитрия и Елены Коляденко. Однако звезда опровергла слухи, заверив, что они просто друзья.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько украинцев хотят вернуть Крым силой, – инфографика
      сегодня , 20:00 Сколько украинцев хотят вернуть Крым силой, – инфографика
      Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет
      сегодня , 19:40 Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Украинцев призывают полюбить офшоры
      сегодня , 19:01 Украинцев призывают полюбить офшоры
      Блог Соцмережі
      Самые кровавые авиакатастрофы 2008-2018: инфографика
      сегодня , 18:55 Самые кровавые авиакатастрофы 2008-2018: инфографика
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук