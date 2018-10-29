Tayanna неожиданно примерила свадебные платья: фото

Украинская певица Tayanna похвасталась снимками в роскошных свадебных платьях. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram.

Артистка Tayanna, менее известная, как Татьяна Решетняк, призналась, что мечтает о шикарной свадьбе и хотела бы еще раз примерить нежный образ невесты. Звезда опубликовала серию фото в стильных белых платьях, чем потрясла сеть.

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Иногда я мечтаю о свадьбе и белом платье... Какое из них, на Ваш взгляд, мне больше подходит?

– обратилась к поклонникам Tayanna.



Татьяна Решетняк примерила свадебное платье / Instagram



Tayanna в образе невесты / Instagram



Певица Tayanna / Instagram

Роскошные свадебные платья / Instagram



Tayanna в свадебном платье/ Instagram



Татьяна Решетняк / Instagram

Пока неизвестно, почему звезда примерила столько свадебных платьев. В сети подозревают, что так певица Tayanna подбирала наряд для фотосессии или нового клипа. По информации СМИ, артистка не имеет бойфренда и после развода сама воспитывает сына Даниэля. Раньше ей приписывали роман с вокалистом группы KADNAY Филиппом, который является сыном Дмитрия и Елены Коляденко. Однако звезда опровергла слухи, заверив, что они просто друзья.