Tayanna обнажилась для мужского журнала: фото

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, и режиссер Алан Бадоев стали главными героями сентябрьского номера мужского журнала XXL и снялись в пикантной фотосессии.

Новые фото Tayanna опубликовала на своей странице в Instagram.

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Кроме того, певица рассказала больше о своем мировоззрении. В частности она отметила, что ассоциирует себя с природой.

Я ассоциирую себя с природой – вот какой она может быть, такой и я бываю: спокойная, жаркая, прохладная. Нет во мне только стихийной ярости и жестокости,

– написала Татьяна Решетняк.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 11:05 PDT

Женщина рассказала, что она не дозирует свои чувства.

"Мне иногда кажется, что я раба любви. Я могу отдать себя полностью", – добавила артистка.

Также Tayanna ответила, что такое, по ее мнению, красота и сексуальность. Она призналась, что "опыт, вера в себя и понимание своей позиции в жизни – это сексуальность".

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 5:52 PDT

"Красота – это принятие себя такой, какая ты есть. Когда ты это принимаешь, все вокруг это замечают", – отметила Татьяна.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 3:05 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 2:14 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 4:36 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Вер 2018 р. о 9:08 PDT