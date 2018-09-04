Tayanna обнажилась для мужского журнала: фото
Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, и режиссер Алан Бадоев стали главными героями сентябрьского номера мужского журнала XXL и снялись в пикантной фотосессии.
Новые фото Tayanna опубликовала на своей странице в Instagram.
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Кроме того, певица рассказала больше о своем мировоззрении. В частности она отметила, что ассоциирует себя с природой.
Я ассоциирую себя с природой – вот какой она может быть, такой и я бываю: спокойная, жаркая, прохладная. Нет во мне только стихийной ярости и жестокости,
– написала Татьяна Решетняк.
Женщина рассказала, что она не дозирует свои чувства.
"Мне иногда кажется, что я раба любви. Я могу отдать себя полностью", – добавила артистка.
Также Tayanna ответила, что такое, по ее мнению, красота и сексуальность. Она призналась, что "опыт, вера в себя и понимание своей позиции в жизни – это сексуальность".
"Красота – это принятие себя такой, какая ты есть. Когда ты это принимаешь, все вокруг это замечают", – отметила Татьяна.