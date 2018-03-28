TAYANNA опубликовала очаровательное фото с сыном

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, поделилась с поклонниками очаровательным снимком с сыном. Этим звезда изрядно порадовала поклонников в социальной сети Instagram.

Звезда крайне редко показывает своих близких, в частности, 5-летнего сына Даниэля. Вероятно, таким образом она стремится уберечь его от излишнего внимания общества.

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Как и у всякого правила есть исключения, так и социальная сеть пополнилась милой фотографией с отпрыском. Татьяна Решетняк позирует перед камерой в штанах и теплой кофте желтого цвета, а сын ее нежно обнимает.

Волшебное фото поразило поклонников звезды, которые отмечали их сходство. "Как это мило", "Очаровательно", "Мама и сын – удивительные", – не скрывали восхищения подписчики певицы. А некоторые из фанатов даже заподозрили, что Татьяна Решетняк беременна. Пока же звезда не комментирует этого.

Mother&son ️️️ @phoenixphotog Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 26 Бер 2018 р. о 1:18 PDT

Кто такая Татьяна Решетняк?

Это популярная украинская певица, которая участвовала в проекте "Голос страны", после чего начала сольную карьеру под псевдонимом TAYANNA. До участия в шоу Татьяна Решетняк пела в группе "Горячий Шоколад", однако из-за беременности и конфликта с продюсером она покинула коллектив. Недавно певица во второй раз боролась за шанс представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018.