Tayanna презентовала новую зажигательную песню "Фантастическая женщина"

Популярная украинская певица Tayanna (настоящее имя Татьяна Решетняк) презентовала новый сингл "Фантастическая женщина", который претендует стать хитом этой осени.

Певица опубликовала в Instagram тизер к песне, а также выложила несколько новых сексуальных фото, которые, очевидно, являются кадрами из будущей видеоработы.

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Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 1 Сер 2018 р. о 11:41 PDT

"Эта песня посвящена всем фантастическим женщинам нашей страны. Я уверена в том, что сегодня время той фантастической женщины, которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия "женщина". Настоящая женщина", – подписала видео Tayanna.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Сер 2018 р. о 1:04 PDT

Tayanna – "Фантастическая женщина": видео