Tayanna презентовала новую зажигательную песню "Фантастическая женщина"
Популярная украинская певица Tayanna (настоящее имя Татьяна Решетняк) презентовала новый сингл "Фантастическая женщина", который претендует стать хитом этой осени.
Певица опубликовала в Instagram тизер к песне, а также выложила несколько новых сексуальных фото, которые, очевидно, являются кадрами из будущей видеоработы.
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"Эта песня посвящена всем фантастическим женщинам нашей страны. Я уверена в том, что сегодня время той фантастической женщины, которая несет в себе все стихии природы, которая является олицетворением самого понятия "женщина". Настоящая женщина", – подписала видео Tayanna.
Tayanna – "Фантастическая женщина": видео
Источник: 24 Канал
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