Tayanna спела песню с родным братом: волшебное видео

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, опубликовала волшебное видео в своем блоге. На кадрах видно, как вокалистка исполняет песню со своим родным братом.

Tayanna – одна из немногих участниц украинского шоу-бизнеса, которая редко говорит о своих близких родственниках. Видимо, так певица пытается их уберечь от чрезмерного внимания общественности и СМИ.

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Однако иногда звезда не может удержаться от публикации кадров из семейного досуга. Так, на ее странице в Instagram появилось милое видео, в котором Татьяна Решетняк выполнила англоязычную песню со своим родным братом Мишей Марвином. При этом звезда наиграла мелодию на синтезаторе.

В детстве всегда пели вместе,

– поделилась Tayanna.

Стоит отметить, что Татьяна Решетняк очень похожа на своего брата, что уже отметили пользователи сети. Миша Марвин тоже занимается музыкой и часто выступает в России, что подтверждает и гастрольная афиша певца.