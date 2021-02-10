Новий очільник США зможе отримати доступ до прихованих розмов Дональда Трампа та Володимира Путіна. Тоді Джо Байден зможе ознайомитися зі змістом приблизно 10 розмов.

За інформацією ЗМІ, деталі приблизно 10 розмов Трампа і Путіна залишаються таємницею, яку радники Байдена вважають за необхідне з'ясувати.

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Нова адміністрація нібито хоче дізнатися, чи розкривав коли-небудь Трамп секретну інформацію або укладав якісь конфіденційні угоди з російським президентом, які могли б застати нову адміністрацію зненацька.

Зауважимо, що в оточенні Байдена не стали коментувати, чи ознайомився той зі змістом бесід. Рада національної безпеки США не стикалась з проблемами з доступом до змісту дзвінків попереднього керівника вашингтонської адміністрації.

Зверніть увагу! Відомо, що самі дзвінки лідерів США та Росії не записувалися, однак деякі помічники тодішнього американського лідера, як правило, чули переговори й записували деталі розмови. Саме цю інформацію, яка, згідно з законом передається в Національний архів США, і може отримати команда Байдена.

Позиція Байдена щодо Росії

Раніше Джо Байден, виступаючи в Держдепартаменті з програмною промовою щодо зовнішньої політики, заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Крім того, він додав, що Штати змусять РФ "платити" за свої дії.

Я чітко пояснив президенту Путіну – зовсім на інший кшталт, ніж мій попередник, – що дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися,

– заявив Байден.

А у своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним президент США прямо заявив про російську агресію в Україні. У відповідь Кремль не погодився з таким формулюванням.