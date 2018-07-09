13:55
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
Блог Медиа

Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания

2102
От Путина потребовали признать отправку бойцов ЧВК в Сирию
От Путина потребовали признать отправку бойцов ЧВК в Сирию / Фото с открытых источников

Российские ветераны потребовали от Путина признать отправку бойцов ЧВК в Сирию.

Трудно переоценить сенсационность этой новости. Вспомним, что мы знаем, о таинственных людях, которые пишут заявления об уходе или отпуске, прибывают в какие-то секретные точки в Краснодарском крае, а потом исчезают. Правда, в их судьбе есть продолжение. Потом их привозят в гробах без надписей, рассовывают по родственникам, проводят с родственниками углубленные беседы, а финалом их судьбы служит в лучшем случае, скромный холмик с именем под крестом, либо, братская могила без упоминания имени.

Читайте также: Не "вагнеровцами" едиными: с весны в Сирии воюет новая российская ЧВК

"Родина бросит тебя, сынок! Всегда!" этот печальный афоризм Аркадия Бабченко до этого дня был главной идеей власти России. Отношение к солдатам, идущим умирать на чужбину за кусок хлеба или извращенно понимаемый патриотизм, в роли пушечного мяса, был на уровне отношения к нелюбимой собаке. Поехал, убили, похоронили. Конечно же родителям этих солдатиков, погибшим за Путинское величие, чего-то давали на последующую одинокую жизнь. Но секретно. Я помню позорную историю как молодого парня похоронили в его городке, его товарищи сфотографировали похороны и могилу с его именем, но его жена, кстати военнослужащая, продолжала испуганно врать что он жив и скоро вернется, что она вчера говорила с ним по телефону так она понимала свой долг родине.

И вот скромная революция снизу, пушечное мясо вдруг задумалось о будущем, видимо даже на фоне победобесия из-за Чемпионата мира до секретных солдат стало доходить, что праздник отгремит, а они останутся с повышенным пенсионным возрастом, и хроническими болезнями, а так же успокоительной фразой от Кремля "Вас там не было".

Но они там были, и требуют от Путина правды и признания.

Кремль уже заявил, что обдумает предания армии ЧВК официального статуса, а это прекрасная новость, ибо отныне мир может задать Путину ряд неприятных вопросов: а где эта армия была раньше, с кем воевала, кого убивала? И главный вопрос, куда ее сейчас пошлют, и кого она будет убивать во благо России.

Как видим, тайное становится явным.

Даже армия.

Автор: Матвей Ганапольский. Источник: Эхо Москвы

Читайте также: Украинские названия для полков армии России: эксперт озвучил цели Путина

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Новости России Публикации Война в Сирии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сегодня, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 94
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сегодня, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 2101
Возобновить кредитование: как в парламенте изменили "правила игры"
сегодня, 11:01 Возобновить кредитование: как в парламенте изменили "правила игры"
Яніна Ткачук 187
Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
сегодня, 10:05 Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
224
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сегодня, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 1720
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук